Foodtrucks og kaffevogne skaber liv i byen

Køge - 16. marts 2021 kl. 12:07 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Grundet corona blev en to-årig forsøgsordning med mobilt gadesalg i Køge Kommune sidste år udsat, men torsdag eftermiddag besluttede et enigt teknik- og ejendomsudvalg at give de nødvendige tilladelser til store og små salgsvogne på Stationspladsen, Kulturtorvet, ved Køge Nord Station og på Søndre Strand.

- Jeg håber på lidt mere liv i gaderne. Nogle steder går folk jo bare forbi. Stationspladsen er for eksempel ved at udvikle sig meget positivt og så er det jo ærgerligt, hvis folk bare haster videre, påpeger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget Erik Swiatek (S).

Et borgerønske

Forsøgsordningen er blevet til På baggrund af flere borgerhenvendelser og blev besluttet i 2019. Da forsøgsordningen sidste år måttet udsættet, kommer den nu til at løbe i 2021 og 2022. Tilladelserne til salgsvognene gælder i første omgang fra mandag den 15. marts til og med søndag den 31. oktober.

Forvaltningen har modtaget 15 ansøgninger. Fem ansøgninger til salg fra små salgsvogne og ti ansøgninger til salg fra store salgsvogne. En lille vogn skal være under 2,5 kvadratmeter og en stor vogn mindst 2,5 og maksimalt ti kvadratmeter.

Der er udvalgt fem små vogne og to store vogne til mobilt salg på de udvalgte placeringer i Køge Kommune. Udvælgelsen af de syv salgsvogne er blandt andet sket på baggrund af de gældende vilkår for mobilt gadesalg, størrelsen på de forskellige salgsvogne samt muligheden for lignende tilbud det gældende salgssted. Dertil er valgt ud fra, at handicappede har fortrinsret.

Italienske specialiteter Kommunen har modtaget ansøgninger til placeringer på Stationsforpladsen, hvor der vil være salg af italienske specialiter, på Kulturtorvet med salg af italiensk is, ved siden af Køge Kirke i Nørregade med salg af kaffe, kildevand og saft samt på Søndre Strand, hvor gæsterne kommer til at kunne hygge sig med kaffe, kolde drikke og is fra Bornholm. Til gengæld har kommunen ikke modtaget ansøgninger til stadepladser på to mulige placeringer i Ølby Centreet, to placer i Borup Center samt en mulig placering på Ølsemagle Revle. Disse placeringer samt en placering af en lille salgsvogn på Kulturtorvet vil blive genopslået, ligesom udvalget allerede nu vil kigge på andre, mulige placeringer til endnu mere gadesalg andre steder, oplyser Erik Swiatek.

- Hvis du for eksempel vil have dig en is på Køge Havn, skal du i dag ind på en restaurant. Det er ikke rimeligt. Så vil der måske være nogle restauratører, der siger, at der er konkurrenceforvridende, men du kan ikke ønske dig et frit marked og samtidig beskytte bestemte erhverv, påpeger udvalgsformanden.

Fleksible tilladelser

Udvalget vil desuden kigge på erfaringer fra andre byer, hvor man ikke bare har givet tilladelse til salg inden for nogle faste kvadratmeter, men lavet fleksible ordninger så salgsvognene kan bevæge sig på bestemte strækninger eller bestemte placeringer på forskellige tidspunkter.

- Det kunne for eksempel være, at man kunne være i Borup Centret på et tidspunkt og i Ølby Centret på et andet tidspunkt, forklarer Erik Swiatek, som også kan se salg af is og kolde drikke på Søndre Strand som en mulighed.

Medlem af Teknik- og Ejendomsudvalget Søren Brask (V) er optaget af en større flesibilitet og vil allerede nu gerne udvide udbuddet af de mobile salgsvogne i Køge Kommune.

- Det giver forhåbentlig mere liv og aktivitet i Køge - og mulighed for at tiltrække flere borgere og turister til arrangmenter. Der skal være mulighed for, at der kan gives tilladelser til salgsvogne i forbindelse med arrangementer som for eksempel "Kør til Køge" på Køge Marina. Der er jo ingen mobile salgsvogne derude i dag. Det lyder heldigivis, som om der er lydhørhed over for det i udvalget, fortæller han.