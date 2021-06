Se billedserie På trods af protester fra Holmebækskolens elever og skolebestyrelse ligger det nu fast, at folkeskolen i Køge Kommune skal afgive sin indskolingsfløj »lille fløj« til specialskolen Holmehus, så sidstnævnte kan fortsætte sin udvidelse. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Folkeskole mister sin »lille fløj«: - Den mindst ringe løsning

Køge - 03. juni 2021 kl. 14:04 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Sagen om de to naboskoler i Herfølge har fyldt meget hos begge de seneste år, men efter gårsdagens møde i Køge Kommunes skoleudvalg er et politisk flertal klar til at trække en streg i sandet.

Efter beslutningen tilbage i 2019 om at udvide specialskolen Holmehus, har striden handlet om Holmebækskolens nuværende indskolingsfløj - »lille fløj« - som specialskolen efter planen skulle overtage for at få plads til de ekstra elever.

Det har specielt skolebestyrelsen på Holmebækskolen kritiseret, og sagen har undervejs været sat på pause af politikerne for at undersøge andre mulige løsninger. Men på onsdagens udvalgsmøde skulle der altså træffes en beslutning. Forvaltningen havde lagt op til, at politikerne både skulle tage stilling til den overordnede fremtidige fordeling af lokaler mellem de to skoler, samt hvilket konkret scenarie der skulle arbejdes videre med.

Kort om sagen 2019 besluttede de lokale politikere at gøre specialskolen Holmehus til en selvstændig skole. Som en del af en større omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud skulle Holmehus fremover rumme elever med såkaldt socio-emotionelle vanskeligheder. Samtidig skulle antallet af elever øges til 50.



Konsekvensen blev, at den nærliggende folkeskole Holmebækskolen skulle overdrage en af sine fløje - den såkaldte lille fløj - med lokaler til specialskolen.



Projektet har været undervejs et stykke tid, og til sommer skulle antallet af elever på Holmehus efter planen gå fra de nuværende 35 til 50 elever.



Men efter blandt andet kritik fra skolebestyrelsen på Holmebækskolen valgte politikerne i et enigt skoleudvalg i januar i år at udskyde resten af den ellers planlagte udvidelse af Holmehus.



Siden da har et arkitektfirma forsøgt at afklare ønsker og muligheder for de to skolers kommende fysiske rammer. Det arbejde har været forsinket i flere måneder på grund af corona-situationen, men i går onsdag tog et politisk flertal en beslutning.



Beslutningen blev, at Holmebækskolen skal afgive sin lille fløj til Holmehus, så specialskolen kan fortsætte sin udvidelse.

Det blev dog kun det første, som udvalget tog stilling til, og her slog et flertal bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Liberal Alliance, SF og Dansk Folkeparti fast, at Holmebækskolen skal afgive sin indskolingsfløj til eleverne fra Holmehus.

Kun Venstre var imod, da partiet hellere ser, at man spreder eleverne fra Holmehus ud på alle tre fløje på folkeskolen fremfor blot én fløj.

K: Bedste og letteste løsning Spørger man Skoleudvalgets formand, giver det bedst mening lige nu, at specialskolen overtager lille fløj.

- Det er det letteste at indføre, og Holmehus har som skole behov for at komme videre med deres udvikling, understreger Mads Andersen (K).

Han ønsker at bruge rapporten fra arkitektfirmaet KANT, som har præsenteret ni forskellige scenarier for den konkrete lokalefordeling på begge skoler, til at gå dialog med Holmebækskolen om deres fremtid.

- Deres iver for udvikling er imponerende, og det vil vi da gerne tale videre om. Og her giver scenarierne et fedt udgangspunkt, men det er en langsigtet drøftelse, forklarer udvalgsformanden.

Millionudgift udskudt Som nævnt har Holmebækskolens skolebestyrelse været imod, at folkeskolen skulle afgive den ene af sine tre fløje til Holmehus. Bestyrelsen mener, at kommunen forsøger at løse én skoles pladsbehov på bekostning af en anden skole.

Derfor har bestyrelsen foretrukket løsninger, hvor lokalebehovet løses ved at udbygge Holmehus eller give specialskolen lokaler i flere forskellige fløje på Holmebækskolen, så sidstnævnte kan opretholde sin nuværende fysiske opdeling. En løsning, som skolebestyrelsen ifølge kommunens forvaltning har anbefalet.

Hos Holmehus har man hele vejen igennem foretrukket et scenarie, der vil give specialskolen rådighed over Holmebækskolens indskolingsfløj. Holmehus mener, at en alternativ udbygning af specialskolens oprindelige bygning dels vil tage for meget af skolens udeareal og dels vil reducere muligheden for, at eleverne kan spejle sig i »almenområdet«.

På gårsdagens udvalgsmøde havde Børne- og Uddannelsesforvaltningen også anbefalet et af de ni konkrete scenarier. Et scenarie, som »uden at tilføre yderligere kvadratmetre kan dette sikre tilstrækkelig plads til Holmehus med lokalerne samlet og samtidig understøtte en fortsat fysisk tredeling af Holmebækskolen med indskoling, mellemtrin og udskoling«, skriver forvaltningen.

Scenariet ville ligesom flere af de andre løsninger resulterer i en millionudgift for Køge Kommune - i dette tilfælde godt otte millioner kroner - men som nævnt besluttede de lokale politikere at udskyde en eventuel beslutning om scenarierne til senere.

DF: Det flugter ikke med alles ønsker Ifølge udvalgsmedlem Anders Ladegaard Bork (DF) er beslutningen om, at Holmehus skal overtage lille fløj, »den mindst ringe løsning«. Han fortæller, at partiet har forsøgt at tilgodese begge parter bedst muligt.

- Men det udelukker ikke, at der er andre løsninger, som vi på sigt skal se på. For eksempel hvis Holmebækskolen skal udvides. Jeg er klar over, at det ikke flugter helt med alles ønsker, eksempelvis skolebestyrelsen på Holmebækskolen, men de er ikke den eneste aktør. Vi skal også huske på specialskolen og deres børn, påpeger DF'eren.

Hos Socialdemokratiet peger udvalgsmedlem Pernille Sylvest (S) på, at der ikke er noget akut for folkeskolen, som gør, at politikerne er nødt til at træffe en beslutning om de konkrete scenarier lige nu.

- Men nu er det sandsynliggjort, at Holmebækskolen kan blive en tosporet skole, såfremt de får flere elever. Det er rart for dem at vide, at der er fremtidsperspektiver og muligheder i forhold til en ombygning, og så kan man tage en dialog, i takt med at skolen vokser, siger Sylvest.

Hun kalder det essentielt, at der endelig er kommet en afslutning på, hvad der skal ske med Holmehus.

- Nu kan de fortsætte med at blive 50 elever og få rammerne til det, og hvordan Holmebækskolen fremover organiserer sig, behøver vi ikke blande os i, hvis de selv vil finde ud af det.

