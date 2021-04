Folkeskole kæmper for at beholde lokaler: - Nok er nok!

Det vil gå ud over Holmebækskolens evne til at løfte sine elever fagligt, hvis skolen i Herfølge ender med at skulle afgive en fløj til den nærliggende specialskole Holmehus. Det mener folkeskolen. Her er det elever fra Holmebækskolen, der demonstrerer imod at afgive lokalerne. Foto: Jørgen C. Jørgensen