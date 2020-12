Føtex i Ølby donerer overskudsvarer til Stop Spild Lokalt Køge

Føtex Ølby donerer overskydende julevarer til Stopd Spild Lokalt Køge.

Køge - 16. december 2020 kl. 19:05

Vi vil gerne give flere danskere en god og hyggelig juleaften. Sådan lyder meldingen fra føtex, der for femte år i træk donerer julens overskudsvarer til lokale hjælpeorganisationer og væresteder - og føtex Ølby er ingen undtagelse. Her bliver julemaden i år doneret til Stop Spild Lokalt Køge, der arbejder for at forbedre vilkårene for udsatte familier/hjemløse. På den måde fordeles varerne lokalt, og hvor de gør mest gavn.

Juleaften står for døren, men det er ikke alle, der går rundt med julelys i øjnene. Mange forbinder højtiden med sprøde svær og farverige gaver under træet, men hvert år kæmper udsatte danskere en sej kamp for at få enderne til at mødes. Sådan bør det ikke være, lyder meldingen fra føtex, der gerne vil give flere en god og hyggelig juleaften.

Bliver efter fyraften

Derfor bliver medarbejderne i føtex Ølby i varehuset efter lukketid lillejuleaften. Sammen pakker de julehandlens overskudsvarer, som efterfølgende gives til Stop Spild Lokalt Køge. Så sørger de for, at varerne fordeles lokalt, og hvor behovet er særligt stort - ikke mindst i år, hvor COVID-19 fylder ekstra meget hos nogle.

Det er føtex Ølby selv, der har indgået aftalen om donationen - et initiativ der kommer både mennesker og klima til gode.

Det er femte år i træk, at føtex donerer overskydende julemad til danskere med få ressourcer. Projektet startede lokalt med en enkelt varehuschefs gode idé. Siden har mere end 80 af kædens butikker taget idéen til sig. Det glæder Karin Sommer, marketingdirektør i føtex:

- Når vi lukker butikkerne ned og går på juleferie, står vi altid tilbage med både klassisk julemad og almindelige fødevarer, som ingenting fejler. De er bare ikke blevet solgt inden lukketid. Derfor donerer vi maden til velgørende organisationer og væresteder, så vi både kan sprede lidt ekstra juleglæde og samtidig give nyt liv til maden, der ellers var endt som madspild, fortæller Karin Sommer.