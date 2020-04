Føtex forsøder en ensom tid for udsatte borgere

- Det betyder meget for dem. De er rigtig glade for den interesse og omsorg for dem, som dele af erhvervslivet viser, fortalte teamlederen.

- Vi har lavet mange postkort sammen med dem, lavet vink gennem vinduet, facetime og andre ting, men de savner helt tydeligt deres pårørende. Det begynder at gøre ondt og den her opmuntring betyder meget - både for dem og vores personale, konstaterede Gitte Galle.

Føtex Ølby er ikke den eneste Føtex i landet, der ønsker at forsøde tilværelsen for de udsatte under coronakrisen. Faktisk donerer kæden ialt 25.000 muffins landet over. Ud over at være en hyggelig aktivitet for beboerne, skal tiltaget også ses som en tak til personalet, der hver eneste dag gør en forskel for de udsatte.