PostNord forventes at flytte ind i den nye ejendom i efteråret 2021.

Første spadestik til logistikejendom

Køge - 23. november 2020 kl. 15:48 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Så har spaden vendt den først jord til den 35.000 kvadratmeter store logistikejendom i Køge, som Logicenters udvikler og opfører til den kommende lejer, PostNord, der kan forvente at flytte ind til efteråret 2021.

Tilbage i juli offentliggjorde Nordens førende udvikler af logistikejendomme, Logicenters, at virksomheden havde indgået en lejeaftale med PostNord om den nye 35.000 kvadratmeter store logistikejendom, som nu bliver opført i Køge.

Og forleden kunne parterne så fejre aftalen med sammen at foretage første spadestik ved byggeriet.

- Vi er meget stolte over at være i stand til at udvide vores partnerskab med PostNord. Dette første spadestik er ekstra særligt for os, idet vi også står for hele udviklingen og opførelsen af ejendommen. Jeg er sikker på, at PostNord vil blive glade med dette logistikcenter, der kommer til at opfylde alle deres krav, siger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Bygningen har klart fokus på bæredygtighed og vil blive gjort klar til, at der kan etableres solceller på taget, ligesom det vil blive BREEAM-certificeret. Det er en klart beskrevet del at Logicenters strategi at udvikle bæredygtige faciliteter med lav CO2-udledning og lavt energiforbrug.

- Vi er begejstrede for, at det første spadestik til vores nye logistikejendom nu er taget. På PostNord PTLs vegne vil jeg gerne takke Logicenters for et storartet partnerskab indtil videre og ser nu frem til at kunne flytte ind i den færdige bygning til efteråret 2021, siger Håkan Lindberg, der er CEO for PostNord TPL A/S i Danmark.