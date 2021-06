Se billedserie Indvielse af ny institution for handicappede

Send til din ven. X Artiklen: Første spadestik taget til omdiskuteret bosted-projekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Første spadestik taget til omdiskuteret bosted-projekt

Køge - 23. juni 2021 kl. 16:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Første spadestik med den gule dobbeltspade var knap nok taget før de første håndværkere begyndte at hejse skurvogne og køre maskiner ind på den tomme jordmark. Lissie Kirk (S), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, førte spaden og stod for taler til indvielsen af det nye bosted ved Køge Nord

Plejecenter til borgere med handicap.

Bygningen skal erstatte de nuværende rammer på Føllehavegård i Lellinge.

- Jeg er virkelig glad og stolt over, at vi nu har taget første spadestik. Det er noget, jeg har arbejdet for i over 10 år, så det er nok en af de største øjeblikke i mit politiske liv, siger Lissie Kirk.

Blandt de fremmødte var politikere, håndværkere, kommende beboere og deres pårørende.

- Jeg et lettet, fordi det var en hård optakt. Jeg er glad for projektet på vegne af de kommende beboere og de pårørende, som nu får tiltrængte moderne og tidssvarende faciliteter, siger Erik Swiatek.

Omdiskuteret sag Det nye Føllehavegård skal være arvtager til den gamle institution i Lellinge, som var i vælten, da den i 2019 stod til at lukke på grund af for utidssvarende rammer.

Det blev stærkt kritiseret fra flere sider, og særligt af de pårørende, der mente, at det ville være katastrofalt at adskille de syv udsatte beboere fra hinanden.

Men efter pres fra det lokale handicapråd, Landsforeningen Lev og de pårørende fik beboerne lov af et enigt byråd til at blive i den røde murstensvilla i Lellinge, indtil de nye omgivelser ved Køge Nord står klar.

- Jeg er glad for den opbakning og debat, der har været. Det så sort ud på et tidspunkt med økonomien og et enigt udvalg, der ikke så andre muligheder end at indstille til lukning af Føllehavegård, siger hun og uddyber, at hun er meget tilfreds med den endelige løsning, hvor Føllehavegård fik lov at bestå indtil den nye bygning står klar i Køge Nord, siger Lissie Kirk.

Rette løsning Ved dagens første spadestik var der en generel opfattelse af, at valgte løsning er den rette.

Jens Damgård, der er pårørende til en kommende beboer på det nye Føllehavegård, og sidder i en følgegruppe til projektet, er også en af de lettede stemmer.

- Det er dejligt, at projektet nu er undervejs. Det startede som en anspændt proces, men jeg synes, at der alligevel var en vilje fra de forskellige parter til at få det til at ske på en ordenlig måde.

- Jeg er af den opfattelse, at det er den rigtige beslutning at lade Føllehavegård stå indtil det nye projekt er færdigbygget. Naturen kan ikke rykkes med, men så er der nogle andre kvaliteter i form af eksempelvis bedre faciliteter, siger han og tilføjer, at det har været alfa og omega, at de syv beboer kunne blive sammen.

Efter planen er det nye Føllehavegård færdigbygget omkring sommerferien 2022.