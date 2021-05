Første sommerkoncert i Hugo's Gaard

Thomas & the Old Fashioned bliver første orkester, der slår tonerne an til sommerens koncerter i Hugos Gaard. Det sker lørdag den 15. maj klokken 12.

"Er du til old school rockabilly med twang, dang'n'doodle? Drømmer du dig tilbage til fyldte dansegulv med flotte og struttende kjoler, knivskarpe suits og tilbagestrøget hår? Fortvivl ikke - Thomas & the Old Fashioned kommer dig til undsætning og leverer musikken fra dengang til en glad aften med øje for den gode stemning. Lad dig forføre af swingende 50'er-rock'n'roll af den ægte, analoge og håndspillede slags, når trioen fyrer op under dansegulvet med potent gulvbas, gyldne guitarriffs, twistede trommerytmer og et glimt i øjet. Nyd perlerækken af hits fra Chuck Berry, Elvis Presley, Johnny Cash, Bill Haley og alt det, der ligner - men tag dig i agt, for du kan næppe sidde stille, når musikken spiller", lyder det.