Mads Rønnov kom ud fra sidste eksamen til fejring med familien. Her er han fanget sammen med direktør Tim Christensen og Hans Severinsen, uddannelseschef på EUX & EUD Business, som også lagde vejen forbi og ønskede tillykke.

Første elev klar på EUX Business

Køge - 12. juni 2020 kl. 05:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Afslutningen for afgangsklasserne på EUX Business har på grund af Covid-19 været en mærkelig tid, men for Mads Rønnov er der med sidste mundtlige eksamen sat punktum, og snart kan et nyt kapitel begynde - som i Mads Rønnovs historie er en fortsættelse i en fuldstændig kronologisk rækkefølge:

- Jeg valgte EUX Business på Køge Handelsskole, fordi jeg havde hørt rigtig godt om det, og så tænke jeg, at det ville være en god mulighed for mig, da jeg vidste lige hvad jeg ville, og det har jeg gjort i mange år. Jeg tænkte også, at EUX Business med handel var en god og lidt kortere vej end HHX, for jeg ville gerne så hurtigt ud og skabe succes. Med EUX Business kunne jeg på blot to år få de fag, jeg skal gøre brug af i fremtiden. Jeg har lært en masse ting, som jeg kan tage med i fremtiden og ind i bilbranchen, siger Mads Rønnov på 18 år.

- Fagligt har tiden på Køge Handelsskole været god, men socialt har det også været super godt, og jeg har fået en masse nye relationer til andre mennesker og en masse nye venner, som jeg helt klart også vil se, når vi er færdige, siger Mads Rønnov.

Når Covid-19 driller

Afslutningen på første del af EUX Business skal Mads Rønnov fejre med sin familie og sine venner - starten på fortsættelsen af rejsen mod drømmedestinationen bliver lidt forsinket på grund af Covid-19.

- Jeg har fået udskudt starten på min traineeplads hos Volvo, så når det hele bliver normalt, så skal jeg starte der. Jeg arbejder der allerede bare som salgshjælper, og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang som trainee," siger Mads Rønnov, som i mellemtiden fortsætter med at arbejde på McDonalds, hvor han er skiftmanager.

- Jeg er vild med at arbejde, og det er lige meget hvad det er, for det med at tjene penge er lige mig. Jeg arbejder så meget jeg kan for at få erfaring og for at kunne komme godt i gang med at skabe en virksomhed indenfor bilbranchen, når tid er - som jeg siger "Vilje slår talent". Om fem år når jeg er færdiguddannet, så er der kun er en vej, og det er fremad. For jeg har sat mig selv så mange mål, som jeg gerne vil nå i bilbranchen, og det kommer man ikke sovende til - der skal knokles for man går ikke fra slagstrainee til direktør på en dag. Hårdt arbejde og mange resultater skal der til. Men jeg glæder mig så meget til jeg kan komme i gang for jeg vil det her mere end alt andet, siger Mads Rønnov, som drømmer store drømme.

Jernvilje mod målet

- Jeg har to drømme, jeg gerne vil nå. Det ene er, at jeg gerne vil skabe et af landets mest eftertragtede leasingselskaber med eksklusive biler, og det andet jeg drømmer om er at få en af de helt store stillinger inde hos Porsche. Jeg har haft de her mål i rigtig mange år, og jeg er en person, som dedikeret går efter mine drømme og mål - 100 pct. Jeg har gennem min EUX Business også haft mulighed for at snuse til det at være selvstændig og starte virksomhed, da jeg på første år deltog i Young Enterprise - det var et rigtig spændende forløb, og jeg fik rigtig meget erfaring i forhold til at starte en virksomhed, ligesom jeg gerne selv vil, siger Mads Rønnov.