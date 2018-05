Se billedserie I lørdags fejrede Mødrehjælpen i Køge 1-års fødselsdag. Dagen blev fejret ved at dele gratis bamser og balloner ud til forbipasserende børn. Foto: Simon de Visme

Første år med Mødrehjælpen i Køge: - Det er alle timerne værd

Køge - 23. maj 2018

I anledning af Mødrehjælpen i Køges 1-års fødselsdag blev der lørdag formiddag uddelt bamser og balloner til mange forbipasserende børn. Udstyret med en barnevogn fyldt med bløde zebraer, bjørne, tigere, flyvende balloner og akkompagneret af omsorgsklovnen Nanna gik en lille gruppe frivillige fra Mødrehjælpens lokale afdeling lørdag rundt i Køges gader og delte glæde, balloner og bamser ud.

Det er et år siden, at Mødrehjælpen flyttede ind på Nørregade 22E i Køge, hvor der sælges børnetøj og legetøj til en markant billigere pris, så familier med færre ressourcer har nemmere ved at betale.

For at fejre fødselsdagen var der også opsat flag ved butikken, som selvfølgelig kunne præsentere et par ekstra gode tilbud. Og hvordan er det først år i Køge så gået?

- Det er gået rigtig godt, men det har også været hårdt arbejde, fortæller Marianne Nielsen.

Hun er næstformand i bestyrelsen for Mødrehjælpens afdeling i Køge, og hun var selv trukket i fødselsdagstøjet lørdag for at dele bamser og balloner ud til de mange børn.

- Vi har lagt mange timer i det, specielt med at sætte butikken i stand og stå for de mange forskellige aktiviteter, siger Marianne Nielsen.

Mere opmærksomhed Selvom det har været et godt år for Mødrehjælpen i Køge, som har fint med frivillige, er det ikke helt nok.

- Vi kan altid bruge flere frivillige, og det er også et af målene med dagen i dag (lørdag, red.), forklarer Marianne Nielsen og uddyber:

- Vi forsøger at være synlige og skabe opmærksomhed om Mødrehjælpen, for der er mange familier, som har brug for os. Samtidig er det enormt givende at bruge sin fritid på at hjælpe andre.

Marianne Nielsen fortæller om nogle af de forskellige aktiviteter, som Mødrehjælpen har stået for det seneste år. Blandt andet er en bus blevet fyldt med børnefamilier, hvorefter turen er gået til Legoland.

De mange aktiviteter betales blandt andet af donationer fra lokale virksomheder, private, fonde og organisationer.

- Men målet er, at det på sigt skal finansieres af butikken selv, men indtil videre har vi nogle udgifter. Derfor skal vi også ud og brande Mødrehjælpen og være kendte i Køge, fortæller Marianne Nielsen.

På det punkt går det den rigtige vej for den lokale afdeling.

- Vi bliver mere og mere kendte, og når vi går sådan en tur rundt i byen, så er der mange, som allerede kender os, siger næstformanden.

Alle timerne værd I dag er der omkring 30-40 frivillige inde over Mødrehjælpen i Køge, men foreningen kan sagtens bruge 20 mere, fortæller Marianne Nielsen.

- Vi har brug for nogen, som har lyst til at være med. Udover at støtte en god sag, så er det også virkelig sjovt at være en del af, og en gang imellem holder vi også arrangementer for de frivillige.

- Vi har folk i alle aldre, som hjælper til, og vi kunne specielt godt bruge nogle flere frivillige mænd. Det er alle timerne værd, når man møder og hjælper nogle familier, som man kan gøre en forskel for, siger Marianne Nielsen.