Først røg kørekortet: Nu kører hun ind i et hus

Køge - 30. juli 2021

Der kom et hul i muren, da en kvindelig bilist fredag morgen kørte ind i en villa på Strandvejen i Køge.

Klokken 6.34 fredag morgen mistede en 26-årig kvinde herredømmet over sin bil, som fortsatte ind gennem hækken og ramte huset på hjørnet af Strandvejen og Egøjevej.

Der skete kun materiel skade ved ulykke, hvor der ikke var andre trafikanter involveret. Kvinden slap uskadt.

- Vi har afhørt hende, og hun kommer selv med en forklaring om, at hun fik et ildebefindende, så hun mistede kontrollen over bilen, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Kendt for narkokørsel

Politiet mistænker dog, at kvinden kan have været påvirket af narkotika.

- Så hun har fået taget en blodprøve for at tjekke, om hun havde hash i blodet, siger Martin Bjerregaard.

Kvinden er nemlig allerede kendt af politiet for narkokørsel. For 14 dage siden blev hun også taget for at køre narkokørsel, og for tre dage siden inddrog politiet hendes kørekort.

- Så uanset tilstand skulle hun aldrig have sat sig ind bag et rat. Nu afventer vi resultatet af blodprøven for at se, om den igen skulle indeholde euforiserende stoffer, siger Martin Bjerregaard.

Beredskabet kom også til ulykkesstedet, hvor de hjalp med at afdække hullet i husets mur. Bilen holdt på en sådan måde, at den måtte fjernes med en kran.

Efter knap halvanden kunne politiet igen forlade stedet.