Føllehavegård: Politikerne vil høre de pårørendes ønsker

Køge - 20. september 2019 kl. 15:45 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vil høre de pårørendes bekymringer og vigtigste ønsker til processen, når Føllehavegård i sin fysiske form skal lukke. Beslutningen om at lukke Føllehavegård svæver stadig henover hovedet på beboere og pårørende, for fremtiden er endnu uvis. På mandag har politikerne dog indkaldt til dialogmøde, hvor det vigtigste formål er at lytte.

- Mødet på mandag skal bruges til, at vi får et beslutningsgrundlag ud fra, hvad der er vigtigt for de pårørende, at vi tager hensyn til, siger Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand, Lissie Kirk (S).

Sagen udskudt Beslutningen om, hvorvidt bostedet Føllehavegård, som hører under Agerbækhuse, skal lukke eller ej blev udskudt på det seneste udvalgsmøde. Selv om mødet var på en yderst regnfuld dag var over 40 mødt op for at vise deres utilfredshed med at lukke stedet uden at have et tilsvarende tilbud til de syv beboere. Efter mødet ønskede udvalgspolitikerne ikke at udtale sig yderligere til DAGBLADET, end en sms om, at de i nærmeste fremtid ville indkalde til dialogmøde, som nu finder sted på mandag.

Var det store fremmøde i Rådhusgården ved jeres seneste udvalgsmøde med til at påvirke en udskydelse af sagen?

- Nu var det ikke alle udvalgsmedlemmerne som oplevede, det der foregik i Rådhusgården, og nej det havde ikke på den måde påvirkning. Vi udskød sagen, fordi vi talte om på dialogmødet ugen før, at vi gerne ville i noget yderligere dialog med de pårørende, siger Lissie Kirk.

- Beslutningsgrundlaget er det samme, som da vi udskød sagen, så det handler om at lytte til de pårørendes prioriteringer, siger Lissie Kirk.

Den endelige beslutning om Føllehavegårds fremtid bliver taget på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde i midten af Oktober 2019.

Påbud fra tilsyn Hele baggrunden for at Køge Kommune vil lukke Føllehavegård, skyldes et påbud fra Socialtilsyn Øst fra juni 2019. De fysiske rammer i villaen understøtter ikke beboernes behov og trænger derfor til en udskiftning. Den besked er adskillige gange blevet nævnt i tilsynets rapporter, hvor svaret fra Køge Kommune har været, at de planlagde et nybygget Agerbækhuse og Føllehavegård. Men eftersom den plan blev udskudt år for år, blev det til sidst et påbud.

Sagen Kort Føllehavegård er et bofællesskab for syv borgere med svær udviklingshæmning. Det hører under institutionen Agerbækhuse i Køge Kommune.

5. juni fik Føllehavegård et påbud fra Socialtilsyn Øst. Køge Kommune skulle derfor komme med en konkret plan for stedet.

fik Føllehavegård et påbud fra Socialtilsyn Øst. Køge Kommune skulle derfor komme med en konkret plan for stedet. 12. august Kom Føllehavegårds lukning på mødedagsordenen i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på grund af påbuddet. Lukningen blev sendt i høring.

13. august fik pårørende på Føllehavegård besked om, at stedet med høj sandsynlighed lukker i marts 2020.

15. august skrev pårørende Therese Josefine Pettersson et opslag på Facebook, hvor hun råbte politikerne op. Hun mente beslutningen var uden hensyn til stedets beboere.

21. august var der igen møde for pårørende på Føllehavegård, hvor de diskuterede konsekvenser ved lukningen. Lars Kunov, formand i Køge Kommunes Handicapråd, deltog.

22. august var der møde i Køge Kommunes Handicapråd, hvor de krævede, at politikerne forlængede høringsfristen og lavede en grundig undersøgelse af muligheder for at bevare Føllehavegård.

2. september bliver DAGBLADET bevidst om, at høringsfristen er forlænget med yderligere fire dage.

5. september de pårørende inviterede politikere fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og borgmesteren til dialogmøde.

6. september slutter høringsfristen.

9. september skal politikerne beslutte om de vil lukke Føllehavegård. Over 40 pårørende er mødt op i Rådhusgården for at protestere. Beslutningen bliver udskudt.

23. september har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget inviteret pårørende og beboere til dialogmøde.

Det nye byggeri af Føllehavegård og Agerbækhuse blev i følge Lissie Kirk taget af budgettet på grund af kommunens trange økonomi, og beskeden er fortsat, at de ikke har de 38 millioner, som det koster at bygge nyt.

