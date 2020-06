Søndre Strand har været plaget af fedtemøg, fortæller Per Christiansen, der bor i området. Foto: Per Christiansen

Føj - Strand plaget af fedtemøg - igen, igen

Lugten har været tung over Strandpromenaden den senere tid. En tyk bræmme af fedtemøg har slikket op ad stranden ved Søndre Strand, så det har kunnet lugtes op i gaderne ved Køge Kyst. Det fortæller Per Christiansen, der bor i området.

- ETK plejer at samle tang og fedtemøg op. Det er ikke sket i år. Lige nu kan vi lugte fedtemøget helt herop, hvor vi bor, og vi bor trods alt 300 meter fra stranden, siger Per Christiansen.

Han har flere gange forsøgt at gøre Køge Kommune opmærksom på problemet via kommunens hjemmeside.

- Søndre Havn er et rigtig dejlig område. Jeg ved godt, at det her ikke har første prioritet, men der kommer rigtig mange mennesker på Søndre Strand, siger Per Christiansen og efterlyser, at handicapbadebroen bliver sat op.