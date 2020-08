Thomas Kampmann har de seneste 20 år været direktør for blandt andet Køge Havn. Derudover har han været med til at udvikle Skandinavisk Transportcenter og har ansvaret for Køge Jorddepot. Foto: Thomas Olsen

Fødselar på kommandobroen

Han har med egne ord haft en priviligeret opvækst i Gentofte, hvor hans far var læge og meget engageret i gerningen på det lokale hospital. Det indebar blandt andet, at Thomas Kampmann har tilbragt utallige juleaftener med personalet på hospitalet.

For Thomas Elm Kampmann opstod der tidligt et valg, som kom til at definere resten af hans arbejdsliv, hvor den nu 60-årige fødselar de seneste 20 år har været direktør for Køge Havn.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her