Fodboldhold får Køge Prisen

Men allerede inden kampen blev HB Køge-holdet hyldet for et fantastisk år i 2020, da borgmester Marie Stærke overrakte Køge Prisen til holdets anfører, Maria Uhre.

HB Køges kvindeligahold hædres med prisen efter et år, hvor de i den grad har sat Køge på fodboldlandkortet. I 2020 rykkede holdet op i Gjensidige Kvindeligaen efter først at have vundet 1. division og siden suverænt besejret al modstand i kvalifikationsrækken, hvor det blev til fem sejre i fem kampe.

- De har i den grad skabt begejstring for kvindefodbold i området, og de har tiltrukket et bredt og talstærkt publikum på Capelli Sport Stadion. Sammen med andre klubber har de har været med til at hæve niveauet for kvindefodbold i Danmark, og de har virkelig sat Køge på landkortet, siger borgmester Marie Stærke om valget af HB Køges kvindeligahold som modtagere af årets pris.