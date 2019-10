Send til din ven. X Artiklen: Fodboldfest på vej til Køge Idrætspark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fodboldfest på vej til Køge Idrætspark

Køge - 21. oktober 2019 kl. 13:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Capelli Sport Stadion og Køge Idrætspark kommer til at lægge baner til en række kampe på internationalt niveau. Det sker, når U19-landsholdene fra Danmark, Frankrig, Færøerne og Finland til november spiller de indledende kampe til Europamesterskaberne i Køge.

Der bliver masser af underholdning for de fodboldglade, når køgegenserne til november får mulighed for at se fodbold på topniveau fra første række på Capelli Sport Stadion. Kampene i kvalifikationsgruppen spilles over en uge, hvor der samtidig lægges op til masser af fodboldfest i og omkring stadion.

Der bliver både noget for de topprofessionelle og for amatørerne, idet de internationale kampe suppleres af en breddeturnering og en skoleturnering mellem Køges skoler.

- Hele målet med at etablere idrætsparken var at skabe et sted med gode rammer for såvel breddeidrætten som eliten. Det er blot et halvt år siden, at vi indviede stadion, og begge dele er lykkes over al forventning. Det er superflot, at vi i Køge nu kan tiltrække fodbold på internationalt topplan, og jeg glæder mig til at se hvilket liv, det bringer både til stadion og til Køge by, siger borgmester Marie Stærke.

- Lige nu ser vi de muligheder det også bringer med sig, at vi har fået et renoveret og tidssvarende stadion. Jeg glæder mig enormt til at løfte opgaven, og ikke mindst til at se en masse spændende fodbold på stadion. Jeg håber, at rigtig mange køgegensere vil lægge vejen forbi og se et par kampe, så vi kan vise udlandet, at Køge er en fodboldby, siger Per Rud, direktør for HB Køge.

Capelli Sport Stadion er i samarbejde med Frederiksberg Idrætspark blevet udvalgt som de to stadioner, hvor kvalifikationsgruppe 8 til Europamesterskaberne for U19, skal spilles. Det sker fra den 13. november 2019 til den 19. november 2019. Hovedparten af kampen skal spilles i Køge, men en enkelt afvikles på Frederiksberg Idrætspark.

Sideløbende med de professionelles kampe dyster skoleelever fra Køge Kommune i en skoleturnering, der løber af stablen den 19. november.