Flyvende gæster i byggerodet

Gemt langt væk på en byggeplads, bag gravkøer og andre store entreprenørmaskiner eksisterer der stadig en lille naturperle, tæt på al Søndre Hans nybyggeri. Afgrænset af et vakkelvornt hegn men fyldt af livlig aktivitet.

Her ligger byens eget digesvale bo, fortæller Birgit Mindegaard, formand for DN i Køge:

- Siden byggeaktiviteterne på Søndre havn gik i gang for år tilbage, og jordmasser blev flyttet til det gamle industriområde, har digesvalerne hvert forår indtaget en stejl skråning på en stor jordbunke. Digesvalen er som sådan ikke en sjælden fugl i Danmark. Normalt holder den til - som navnet antyder - på stejle diger og skrænter, som for eksempel Stevns klint, men her langs kommunes flade sandstrande er den en meget sjælden gæst.