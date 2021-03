Flugten er slut for udvist bandemedlem

Flugten er slut for det 27-årige medlem af Loyal to Familia Køge, der har været under jorden, siden Østre Landsret den 15. februar udviste ham af Danmark for bestandig.

Den 27-årige Seltuc Can blev idømt en fængselsstraf på 2 år og 9 måneders fængsel som en del af den store retssag mod Loyal to Familia Køge. Men på grund af sagens lange forløb, sad han ikke længere varetægtsfængslet, da landsretten afsagde dom. Her var den 27-årige indkaldt til at møde i retten, men da retsmødet gik i gang, var han gået under jorden.