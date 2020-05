Se billedserie - Jeg bliver rigtig stolt af vores dygtige medarbejdere , der får meget ros - også her på Agerbækhuse, siger udvalgsformand Lissie Kirk (S). Foto: Lene Ploug Frederiksen

Flotte karakterer til de sociale tilbud i kommunen

Køge - 01. maj 2020

På både det faglige niveau, det relationsmæssige samt sundhed og trivsel går det generelt rigtig godt i Køge Kommunes brede vifte af tilbud på det specialiserede socialområde.

Det er den overordnede konklusion i den række af tilsynsrapporter, som nu er blevet forelagt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og som alle godkender kommunens indsatser og tilbud til nogle af de svageste borgere.

Tilsynene er hovedsagelig gennemført af Socialtilsyn Øst og foretaget på blandt andet Agerbækhuse, Pedersvænge, Lyngtoften, Hegnetslund Krisecentre samt en lang række andre bosteder og aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Ifølge Lissie Kirk (S), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, er der generelt grund til at være meget tilfreds med tilsynsrapporterne:

- Jeg bliver rigtig stolt, når jeg læser dem igennem. Vi har en gruppe fantastisk dygtige medarbejdere med et meget højt fagligt niveau, som det nævnes i alle rapporterne. Deres engagement, faglige kompetencer og store arbejde er der god grund til at rose, og heldigvis oplever vi jo også overordnet, at de pårørende på eksempelvis Agerbækhuse er utroligt glade og tilfredse med indsatserne. Der kan selvfølgelig altid være enkeltstående situationer, der peger i en anden retning, men det er ikke noget, jeg hører meget til, siger Lissie Kirk.

De fysiske rammer

På netop Agerbækhuse har sammenlagt 45 borgere med meget svær udviklingshæmning og funktionsnedsættelser hjemme.

Her konkluderer Socialtilsyn Øst:

- Tilbuddets nuværende indsats resulterer i høj grad i positiv udvikling hos målgruppen og medvirker til trivsel hos borgerne, lyder det i rapporten.

Der er dog også et men.

De fysiske rammer, blandt andet på Føllehavegård i Lellinge, som hører under Agerbækhuse, er ikke acceptable, konstaterer Socialtilsyn Øst. Rammerne og faciliteterne er med til at udfordre trivslen hos nogle af tilbuddets mest sårbare borgere, skriver tilsynet i rapporten.

- Tilbuddet har udfordringer med utidssvarende fysiske rammer og faciliteter, som vurderes at være stærkt nedslidte og ikke længere optimale med hensyn til at kunne dække borgernes behov i forhold til boligens rammer og størrelse samt aktivitets- og samværsforhold. Dette ses i relation til borgernes aldersforandringer, såsom nedsat mobilitet, øget plejebehov og behov for mere skærmende faciliteter, hvilket giver anledning til bekymring for borgernes fremtid hos såvel medarbejdere, ledelse og pårørende, skriver tilsynet.

Problematikken er imidlertid velkendt i kommunen, og også velbeskrevet her i spalterne. Derfor afsatte et enigt byråd med budgettet for 2020 blandt andet penge til nye fysiske rammer for Føllehavegårds beboere, som skal opføres i de kommende år.

Oven på gennemgangen af tilsynsrapporterne har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget desuden bedt forvaltningen udspecificere de steder, hvor der er særlige udfordringer, som det skitseres i de i alt 15 tilsynsrapporter.