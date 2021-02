Flotte billeder: Kong Frost har usædvanligt godt fat for tiden

Vinteren er over os og Kong Frost er ligeglad med, at kalenderen siger forår om bare tre uger.

De konstante kuldegrader har gjort det til en udfordring for vinterbaderne at få deres daglige dyp, men samtidig har frosten også givet Christian Nielsen fra Køge mulighed for at få nogle helt unikke skud i kassen.