Flot juledonation til Røde Kors Køge

Det var den kontante og meget velkomne gave, som murermester Jimmy Jacobsen og Carsten Furman fra Bjarne Nielsen Biler havde med, da de forleden besøgte Røde Kors-butikken i Ølby Center. Her tog lokalformand Helle Røtting imod donationen, som går direkte til organisationens lokale julehjælp.

Pengene stammer fra en række aktiviteter, som de to firmaer i fællesskab gennemførte på Torvet tidligere på året. Her kunne man blandt andet vinde en murersvend for en dag og en 100 procent klargøring af sin bil, og overskuddet på 15.000 kroner svarer til julehjælp til 15 lokale familier.