Se billedserie Formand for Kvickly Køges bestyrelse Rennie Larsen kunne overrække julehjælpen til formanden for Mødrehjælpens lokalforening, Ulla Knudsen, i mandags.

Flot gave fra Kvicklys kunder til Mødrehjælpen i Køge

Køge - 16. december 2020 kl. 09:24 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Kunderne i Kvickly Køge har været gavmilde gennem december, hvor mange har købt et par ekstra ting til Mødrehjælpens julehjælp i forbindelse med indkøbsturen.

Det betød, at formanden for Kvickly Køges bestyrelse, Rennie Larsen, i mandags kunne overrække en indkøbsvogn fyldt til randen med både julemad, godter og legetøj til formanden for Mødrehjælpens lokalforening i Køge, Ulla Knudsen, således at hele herligheden kan blive fordelt til lokale familier, som har svært ved at få tingene til at hænge sammen op til jul.

Ulla Dahrup fra Kvickly Køges bestyrelse fortæller, at hensigten er at gøre initiativet til en årligt tilbagevendende begivenhed op til jul, og hun minder desuden om endnu et nyt juleinitiativ i Kvickly i denne uge.

I dagene frem til 22. december kan alle børn op til 12 år nemlig hænge et stykke julepynt på Kvickly Køges juletræ og dermed deltage i en konkurrence om tre gavekort til legetøj i butikken. Der trækkes lod blandt samtlige deltage, som hænger julepynt på træet i perioden og husker at skrive navn og alder på julepynten, inden de hænger det op. Ulla Dahrup opfordrer også til, at man tager et billede af sig selv med julepynten, så man på den måde kan vise, at man er ophavsmanden til det julepynt, der bliver udtrukket som vinder.