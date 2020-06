Flertalsgruppen i Køge Byråd, bestående af S, K, SF, DF, EL, og LA, mener nu, at det lysner tilstrækkeligt meget for kommunens økonomi til, at man kan sløjfe en række truende besparelser. Billedet her er fra indgåelsen af budgetforliget i 2019, hvor alle syv partier var med, også mindretalsgruppen, som udgøres af Venstre. Foto: Katrine Wied

Flertalsgruppen vil afblæse truende besparelser

Køge - 08. juni 2020

I weekenden mødtes flertalsgruppen i Køge Byråd, som består af S, K, SF, DF, EL og LA, til en indledende diskussion om budgettet for 2021.

Det oplyser partierne i en fælles pressemeddelelse sendt til DAGBLADET.

I løbet af foråret har mange nyheder været positive for Køge Kommune; både udligningsreformen og den årlige økonomiske aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er begge tiltag, der giver flere penge til Køge Kommunes i øvrigt gode økonomi, fremhæves det i pressemeddelelsen.

Derudover oplever kommunen stor succes med at sælge jordarealer til erhvervs- og boligudvikling.

Nu har Økonomiudvalget fået fremsendt de første tal, og de bekræfter, hvad fornemmelsen var; nemlig at det ser positivt ud. Det får nu flertalsgruppen til at melde ud, at de ønsker at aflyse de planlagte besparelser.

- Vi aftalte med hinanden i lørdags, at hvis der var råd til det, ville vi lægge op til at aflyse de planlagte besparelser. Vi har brugt to år på at genoprettet økonomien og nu har vi råd til at skabe ro i vores institutioner og hos vores medarbejdere, hvor der ikke skal arbejdes med analyser og spareforslag. Det skaber bedre velfærd for vores borgere, udtaler borgmester Marie Stærke (S) i pressemeddelelsen.

Også hos de øvrige partiledere udtrykkes der tilfredshed:

- Efter at have gennemgået et servicetjek af den kommunale økonomi støtter Konservative, at de bebudede rammebesparelse ikke gennemføres og bifalder, at beslutningen tages allerede nu for at undgå unødig bekymring hos borgere og medarbejdere, udtaler Flemming Christensen (K).

Fra SF's Thomas Kielgast lyder det:

- SF er meget glade for, at vi undgår forringelser på børne- og skoleområder. Næste mål for os er, at vi får diskuteret hvordan vi skal komme videre med investeringerne i minimumsnormeringer på børneområdet.

DF's Bent Sten Andersen er ligeledes tilfreds med udfaldet af lørdagens møde:

- Det, at råderumsbesparelserne fjernes betyder, at der kommer mere ro i de forskellige udvalg. Dette betyder dog ikke, at udvalgene ikke skal optimere og bruge pengene på den bedste måde for borgerne - det er stadigvæk vigtigt for Dansk Folkeparti, udtaler han.

Fra Niels Rolskov (EL) lyder det:

- Udvikling og kvalitet i stedet for besparelser. I Enhedslisten er vi yderst tilfredse med den nye økonomiske situation, hvor vi kan aflyse de store årlige besparelser og i stedet kan se frem imod styrkelse af kvaliteten i vores fælles løsninger, udtaler han.

- LA synes godt, på baggrund af de indikationer der er for økonomien, at vi kan sløjfe besparelserne. Men vi bør fastholde arbejdet med analyserne, således vi hele tiden holder fokus på at forfine og forbedre velfærden, udtaler Liberal Alliances Jeppe Lindberg i pressemeddelelserne.

Partierne er enige om, at der fortsat skal arbejdes med de besluttede tværgående besparelser på fem millioner kroner, og at der skal være mulighed for fagudvalgene at arbejde med de analyser, som udvalgene finder spændende.