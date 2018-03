Flere sager nåede frem til retten i 2017

- Vi er blevet hurtige til at få sagerne berammet, det vil sige få gjort dem klar til retten. Det betyder, at vi kan minimere den samlede sags længde. Som borger har man en interesse i, at sagen fra start til slut kører igennem så hurtigt som muligt. Derfor er det vigtigt, at vi tænker på, hvordan vi sikrer, at borgerne får så kort en vej igennem systemet som muligt, siger Arne Gram og fortæller, at det er et område, man vil arbejde videre med i år.