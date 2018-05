Annelise Trolle Larsen fortalte om sine problemer i DAGBLADET i går. Foto: Lars Andersen

Flere politikere vil kigge på 92-årigs klage over hjælp til tøjvask

Køge - 04. maj 2018 kl. 15:30 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg synes stadig, det er en fantastisk ordning, for den giver vores medarbejdere bedre tid til kerneydelserne, men samtidig vil jeg også understrege, at det er en fleksibel ordning, hvor der selvfølgelig er mulighed for at få ekstra hjælp, hvis der er et behov for det.

- Det kan både være hjælp til at ordne vasketøjet eller til at få vasket ekstra, hvis der for eksempel er behov for oftere vask af sengetøj.

Sådan lyder det fra Liberal Alliances Jeppe Lindberg, efter 92-årige Annelise Trolle Larsen i DAGBLADET har udtrykt din utilfredshed med den nye ordning for hjælp til tøjvask for hjemmeboende ældre.

Jeppe Lindberg har tidligere kaldt det for en god ordning, fordi kommunens medarbejdere nu slipper for besværet med tøjvasken, og det holder han fast i.

- Det skulle da helst ikke være til besvær at ordne sit eget tøj - vel at mærke, hvis man stadig selv kan, siger han.

- Og hvis Annelise Trolle Larsen ikke længere kan selv, så skal hun selvfølgelig have hjælp.

- For jeg tror ikke på, at hun har fået afvist ekstra hjælp med henvisning til, at det er en politisk beslutning - men jeg skal nok lige tjekke med kommunen, lover Jeppe Lindberg.

Det samme gør formand for Ældre og Sundheds-udvalget, Bent Sten Andersen (DF).

- Jeg vil også tage en snak med både forvaltningen og Annelise selv, siger han.

- For indtil nu har jeg faktisk ikke hørt andet, end at ordningen fungerer fint, men hvis brugerne får tøj tilbage, der er krøllet og vender vrangen ud, så skal der da strammes op.

- For selv om det måske lyder som et lille problem for os, der kan selv, så kan jeg sagtens forstå, hvis det skaber frustrationer for en 92-årig, der er dårligt gående, siger udvalgsformanden.

- Hvis det er, som Annelise siger, så skal vi nok lige have en snak med Berendsen (vaskeriet, red.), for når vi har lavet en kontrakt med et firma, så skal tingene selvfølgelig være i orden.

Den nye ordning for hjælp til tøjvask betyder blandt andet, at de ældre, der bruger ordningen, kun kan få vasket otte kilo tøj, sengetøj mv. hver anden uge, og det koster 50 kr. pr. gang. For ældre par er grænsen 12 kilo hver anden uge.

Tøjet skal kunne tørretumbles, og jakker og andet overtøj koster ekstra.