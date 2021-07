Corona Camping har tidligere fået stor mediedækning for at huse mange beboere, der ønsker at bo på pladsen året rundt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Flere politikere siger ja med forbehold til camping-invitation

Køge - 22. juli 2021 kl. 14:00 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Efter en mulig folketingsløsning om en helårsordning viste sig at være nærmest ubrugelig for Corona Camping på grund af en særlig betingelse, opfordrede pladsen de lokale politikere til at deltage i et debatmøde for at se hinanden i øjnene, få punkteret fordomme og starte en dialog om, hvordan man på sigt kan finde en holdbar løsning.

Formanden for Køge Kommunes Klima- og Planudvalg, Niels Rolskov (EL), tror umiddelbart ikke, at en løsning ligger lige for, men han vil gerne deltage, hvis et møde bliver en realitet.

- Jeg stiller altid op, men jeg ved ikke, om der kommer noget nyt ud af det. Hvis de (Corona Camping, red.) synes, at det er en god idé, er det fint. Jeg er åben, men løsningen ligger nok et andet sted, siger han og uddyber, at han tror, at mulige fremtidige dispensationer vil blive underkendt.

Fem procent Corona Campings problemstilling er igen blevet aktuel efter, at Folketingets Erhvervsudvalg har sendt en ny campingordning videre til regeringen.

Ordningen giver mulighed for helårsbeboelse på landets campingpladser, men der er indskrevet en betingelse om, at det kun er fem procent af pladsens enheder, der kan benyttes hele året.

Netop det punkt ødelægger det for Corona Camping, da der på nuværende tidspunkt er 60-65 pladser, som er beboet året rundt - imod reglerne.

Næstformand i Klima- og Planudvalget, Lene Møller Nielsen (S), er ikke klar til at sige ja til en mulig invitation endnu.

- Vi er altid åbne for en debat. Spørgsmålet er så, hvornår den giver mening, og hvornår den skal tages, siger hun og fortsætter:

- Hvis et konkret debatmøde kommer på bordet, er det noget, som vi skal diskutere i vores bagland. Både i forhold til om vi vælger at deltage, hvem vi sender og så videre.

Skudt forbi Fra den borgerlige fløj er Thomas Kampmann (K) klar til en snak, men han vil ikke kalde det et debatmøde, da han mener, at Køge Kommunes muligheder er begrænsede.

- Helt overordnet vil jeg altid mødes med folk for at diskutere det ene eller det andet. Jeg vil dog gerne påpege, at jeg tror, at der er en udpræget misforståelse om, at vi kan lovgive fra Køge Kommune. Lokalpolitikerne kan ikke lave eller ændre de overordnede regler, siger han og fortsætter:

- Når det så er sagt, så vil jeg selvfølgelig gerne tage en snak med Corona Camping, siger han og uddyber, at man lokalpolitisk kan påvirke partierne på Christiansborg.

- At kalde det et debatmøde ville dog være at skyde helt forbi. Vi kan kalde det et gensidigt orienteringsmøde.

Tur i manegen Initiativtager til forslaget, formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl, har tidligere medgivet over for DAGBLADET, at ordningen ikke passer til Corona Campings situation, og at han gerne havde set, at grænsen på de fem procent var højere.

Thomas Kampmann henviser da også til Dansk Folkeparti på Christiansborg, når snakken går på en mulig løsning.

- Så må Dansk Folkeparti tage endnu en tur i manegen, hvis de stiller et lovforslag, som de ikke er tilfredse med, siger Thomas Kampmann.

Spidskandidaten for Venstre, Ken Kristensen, er klar til at stille op til en form for debatmøde med Corona Camping.

- Jeg taler gerne med alle, der beder om en snak. Det er en helt grundlæggende præmis, at man skal stille op som folkevalgt, mener jeg.

Men ligesom flere af de andre byrådsmedlemmer har Ken Kristensen flere forbehold før et muligt møde.

- Der er nogle lovgivende rammer, som vi ikke kan bevæge os ud fra. Der er mange hensyn at tage både til borgerne, naturen og andre campingpladser. Vi kan ikke lave særregler, der kun gælder for nogen. Der er masser af hensyn af tage, siger Ken Kristensen og fortsætter:

- Vi har i Venstre virkelig forsøgt at finde en løsning, men sagen er lidt en gordisk knude.

Nu må tiden vise, om et møde mellem politikerne og Corona Camping bliver en realitet.