Vi ved, at børn og unge fra udsatte boligområder profiterer ved at være aktive i foreningslivet, siger Dan Rasmussen fra Get2Sport. Foto: Get2Sport

Flere piger kommer ud på fodboldbanerne

Køge - 20. september 2021 kl. 12:28

Der skal mange flere piger på fodboldbanen i Køge Kommune.

Det er ambitionen bag samarbejdsprojektet, som fire folkeskoler, Køge Boldklub, Get2Sport, HB Køge og Spar Nord Fonden nu skyder i gang.

I en pressemeddelelse fra parterne fortæller projektleder fra Køge Boldklub, Laura Corfitz Pedersen, om projektet:

- Undersøgelser peger på, at hvis man skal have fat i de piger, der ikke i forvejen er engageret i foreningslivet, er længerevarende forløb den mest effektive form for rekruttering. Vi er derfor glade for, at vi i samarbejde med en række engagerede partnere, er lykkedes med at få udviklet et ambitiøst rekrutteringsprojekt, der i første omgang løber frem til sommeren 2022, konstaterer hun.

Projektet kombinerer »organiseret« fodbold i frikvarteret, fast træning i SFO'erne samt muligheden for at deltage i træning i Køge Boldklub. Og netop kombinationen af disse elementer er noget af det, der tiltaler Dan Rasmussen fra Get2Sport, der har fokus på at få børn og unge fra udsatte boligområder med i foreningslivet.

- Vi ved, at børn og unge fra udsatte boligområder profiterer ved at være aktive i foreningslivet, men vi ved også, at det i praksis kan være en udfordring at få pigerne med ind i foreningsfællesskabet. I dette projekt introducerer vi aktiviteten i deres lokalområde, hvor de kan få lov at afprøve fodbold sammen med deres veninder i trygge rammer. Og hvis de så har lyst til at komme i gang med at spille mere organiseret fodbold i en klub, så har vi, som en del af projektet, forskellige muligheder for at hjælpe dem med udstyr såvel som transport, der ofte er en stor udfordring, udtaler Dan Rasmussen.

Kæmpe opbakning

Direktør for Spar Nord Køge Bugt, Jesper Køster, har på vegne af Spar Nord Fonden overrakt en check på 97.000 kroner til opstart af projektet.

- Vores motto i Spar Nord er »Stolt sponsor af store øjeblikke,« og derfor var det også ret oplagt, at vi som fond ønsker at støtte op om et projekt, hvor ambitionen er at give flere piger muligheden for at blive en del af foreningsidrætten, og som jeg af egen erfaring også ved, er storleverandør af »store øjeblikke,« udtaler direktør Jesper Køster i pressemeddelelsen.

Træningen på skolerne, SFO'erne og i Køge BK varetages blandt andet af spillere fra HB Køges senior og ungdomshold. Alfred Winther Groth, der er Head of Womens Football, er glad for at HB Køge også er tænkt ind i projektet.

- Vi har oplevet en kæmpe lokal opbakning til vores satsning på pige- og kvindefodbold, og vi er hele tiden på udkig efter muligheder for at kunne give noget tilbage - og for os er deltagelse i dette projekt, som jo potentielt kan være med til at rekruttere en kommende ligaspiller, helt oplagt, lyder det fra Alfred Winther Groth.

Den oprindelige ide til projektet er udklækket i Køge Boldklub, og her er formanden Brian Hansen klar til at byde velkommen til flere piger.

- Vi har efterhånden fået opbygget en pigeafdeling, der er så stor, at vi kan tilbyde hold til alle -uanset niveau og ambitioner - og det har været medvirkende til, at vi har vurderet, at timingen i forhold til at igangsætte dette ret ambitiøse rekrutteringsprojekt er den helt rigtige, siger Brian Hansen.