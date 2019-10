Se billedserie I det nye budget for Køge Kommune er der afsat en halv million kroner til at komme videre med tankerne om at få lystbåde helt ind i den gamle inderhavn, lokalt kaldet Slipset. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Flere penge til Marina og »Slipset«

Køge - 30. oktober 2019 kl. 06:15 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både lokale og tilrejsende har i stigende grad fået øjnene op for de maritime herligheder, der gemmer sig på Køge Marina. Det har fået politikerne i Køge til at sætte lystbådehavnen på den lokale »finanslov« og tilført marinaen midler svarende til en ekstra stilling.

- Køge Marina er blevet populær med flere aktiviteter såsom Tivoli og nye spisesteder. I den forbindelse har Havnefogeden og hans folk fået ekstra meget at lave, så vi er enige om at tilføre flere midler til området, siger Bent Sten Andersen (DF), der er medlem af Kultur- og Idrætsudvalget samt formand for Marinaudvalget.

- Men det er ikke retfærdigt, at hele kommunen hygger sig på marinaen og bruger den som et rekreativt område, mens alle udgifterne skal betales af de faste brugere. Det giver ikke mening, at vi udvider på Køge Marina uden at sætte penge af, siger han og fortæller, at hvis man bare hæver udgifterne for havnens brugere og besøgende, så risikerer man jo at skræmme dem væk.

Pengene til Køge Marina udgør 450.000 kroner i hvert af de fire kommende budgetår. Det er nu op til havnefogeden om der skal ansættes en mand på fuld til, eller hvordan pengene ellers kan bruges bedst.

Bent Sten Andersen er som nævnt også formand for Marinaudvalget og i den egenskab er han også glad for at det midlertidige udvalg er blevet forlænget, så udviklingsplanerne for Køge Marina kan komme et skridt videre. Her er der også afsat en halv million kroner i både 2020 og 2021. Det skal sikre, at der kan komme skub i udviklingen af området.

I den nye budgetaftale er der også afsat penge til en udvikling af den gamle inderhavn ved Køge, kendt som »Slipset«.

Her tager Bent Sten Andersen igen kasketten på som medlem af Køge Byråd, der har afsat en halv million kroner i 2021 til »anlæg i Slipset«.

Han fortæller, at det handler om de planer, der har været fremme om at få lystbåde helt ind i havnen og udnyttet det potentiale, der ligger i at skabe meget bynære pladser og dermed også flere kunder til restaurationerne på Havnen.