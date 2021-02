Hvis Køge Kommune vil have flere pædagoger og øge andelen af uddannet personale i dagtilbuddene koster det hurtigt flere millioner kroner ekstra i lønudgifter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Flere pædagoger vil koste millioner

Køge - 08. februar 2021

Knap to tredjedele af de ansatte i vuggestuer og børnehaver i Køge Kommune er i dag uddannet personale - som eksempelvis pædagoger. Konkret er tallet 65 procent, mens de resterende 35 procent er såkaldt ikke-uddannet personale.

Spørger man Pernille Sylvest (S), der er formand for kommunens skoleudvalg, kan man godt tillade sig at have højere ambitioner for fordelingen end den nuværende 65/35.

- Omvendt ved jeg også, at det kan være svært at nå højere op, fordi det er svært at få uddannet personale, men det skal ikke forhindre os i at sætte ambitionen højt og sigte lidt højere, så vi kan få en bedre kvalitet i dagtilbuddene, siger hun.

Det bliver dog langt fra billigt, hvis politikerne i Køge vil øge andelen af uddannede pædagoger i de kommunale institutioner og samtidig beholde den nuværende normering. Det har Børne- og Uddannelsesforvaltningen nemlig regnet på for de lokale politikere.

Skal andelen af uddannet personale øges med blot fem procent, så fordelingen hedder 70/30, vil det koste seks millioner kroner. 75/25 vil koste ni millioner kroner, mens en fordeling på 85/15 vil koste kommunen 14,4 millioner kroner, vurderer forvaltningen.

- Det koster ret meget, og det løber hurtigt op, erkender Pernille Sylvest.

Ekstraregningen skyldes, at pædagogerne får mere i løn end ikke-uddannet personale, og derfor stiger kommunens lønudgifter på området.

Hvis fordelingen skal ændres, og der skal findes flere penge til flere pædagoger, skal det ske i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger, forklarer Pernille Sylvest, der mener, at fordelingen er essentiel for dagligdagen i vuggestuer og børnehaver.

- Der er flere parametre, som er med til at skabe gode betingelser for børnene, og en af dem er vægtningen af uddannet personale, siger udvalgsformanden.

Mener du, at I bør finde pengene til at øge andelen af uddannet personale?

- Hvis vi gerne vil have en højere kvalitet i dagtilbuddene, er det vigtigt, at andelen af uddannede pædagoger også udgør et væsentligt fundament, understreger Pernille Sylvest og fortsætter:

- Vi har ikke besluttet, hvad vi vil tage med til budgetforhandlingerne, men det er klart en af de ting, som er relevante, hvis vi vil have gode dagtilbud i kommunen. Det er en del af den tidlige indsats, så hvis vi gerne vil den, er faguddannet personale et vigtigt element.

Det kan dog blive en udfordring at tiltrække og ansætte flere pædagoger, for mange steder landet over øges normeringer og antallet af medarbejdere, og derfor konkurrerer kommunerne om de uddannede pædagoger.

- Medarbejderne rejser jo derhen, hvor de har det bedst, og hvor der er de bedste arbejdsbetingelser, så det handler om mange parametre: Trivsel, fællesskab, faglighed og muligheden for efteruddannelse for eksempel. Det er klart, at vi er i konkurrence med andre kommuner, som forsøger det samme, så det gælder for os om at sikre ordentlige arbejdsforhold på alle parametrene, fastslår Sylvest, der ligeledes håber, at flere vil uddanne sig til pædagog de kommende år.

I 2020 var der afsat lønmidler til 488 fuldtidsansatte i Køge Kommunes dagtilbud svarende til et budget på i alt 196 millioner kroner, oplyser forvaltningen, der samtidig peger på, at kommunen frem mod 2024 forventer at skulle rumme cirka seks procent flere børn end i dag.