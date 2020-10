Flere padelbaner kan være på vej

Adskillige padeltennisbaner kan i fremtiden være på vej til Køge, efter at en række idrætsforeninger og private aktører har givet udtryk for, at man ønsker at kigge nærmere på mulighederne for at etablere baner i blandt andet Bjæverskov, på Køge Marina, i Herfølge og ved Køge Nord Sport Center. Billedet her er fra sommerens indvielse af banerne ved Ravnsborghallen. Foto: Mie Neel

