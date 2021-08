Andelen af ændrede og hjemviste sager på børnehandicap-området i Køge Kommune er efter nogle positive år steget igen, og kommunen ligger nu over landsgennemsnittet. Det ærgrer udvalgsformand Pernille Sylvest (S). Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Flere omgjorte klagesager om udsatte børn: - Det er drønærgerligt

Køge - 12. august 2021 kl. 06:08 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Vi bevæger os i den rigtige retning.

Sådan lød det for godt og vel et år siden fra Pernille Sylvest (S), der er formand for Børneudvalget i Køge Kommune. Kommentaren faldt på baggrund af, at andelen af omgjorte klagesager på børnehandicapområdet i kommunen for andet år i træk var faldet, så man nu lå under landsgennemsnittet.

Men efter et par mere positive år, har opgørelsen fra 2020 - som blev offentliggjort tidligere på sommeren af Social- og Ældreministeriet - vist, at andelen af hjemviste og ændrede sager er steget igen for Køge Kommunes vedkommende.

Omgjorte sager Hjemvisning: Sagen bliver sendt tilbage til den myndighed, der er klaget over, som så skal behandle sagen igen. En hjemvisning kan eksempelvis skyldes manglende oplysninger eller alvorlige sagsbehandlingsfejl.



Ændring: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer den.



Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i myndighedens afgørelse, og der sker ingen ændringer.



Omgørelsesprocent: Når en afgørelse bliver hjemvist eller ændret, er afgørelsen blevet omgjort. Procentdelen af omgørelser findes ved at tage alle de omgjorte sager og sammenholde med det samlede antal behandlede/påklagede sager.



Kilde: Børne- og Socialministeriet

Ud af de 17 klagesager fra kommunen, som Ankestyrelsen behandlede og afgjorde sidste år, er to blevet ændret, otte er blevet hjemvist til fornyet behandling, og de sidste syv er stadfæstet. Det giver en samlet såkaldt omgørelsesprocent på 59 procent. Til sammenligning var landsgennemsnittet i 2020 på 52 procent.

Ifølge Køge Kommune har Familiecenter Køge truffet i alt 399 afgørelser på børnehandicapområdet i 2020

Kan være misvisende Mens kommunens andel af ændrede og hjemviste sager på børnehandicapområdet lå på 69 procent i 2017, så faldt den i 2018 til 52 procent, og for 2019 var tallet nede på 45 procent. Derfra er der altså sket en stigning igen, og det ærgrer Pernille Sylvest.

- Jeg synes, det er drønærgerligt, for det er ikke et mål, at det skal stige. Tværtimod vil vi gerne have, at det falder, men præcis hvor niveauet skal ligge er svært at sige. Ud af de 17 afgørelser er ti et stort tal, men det er også relativt, for om det lige ligger på otte eller ti, så »bonger« det hurtigt ud på procentsatserne. Det kan være misvisende, og derfor skal vi kigge mere på selve antallet, mener udvalgsformanden og uddyber:

- Man skal se det i en sammenhæng, for det er lave tal, og når man laver det om til procenter, kan det være misvisende, og når man kigger på de faktiske tal, er det ikke realistisk, at vi nogensinde kommer ned på nul. Men der skal være så få som muligt, og hver gang skal vi lære af sagerne, så vi kan blive endnu bedre til at sagsbehandle.

Mens Køge Kommune sidste år lå under landsgennemsnittet, ligger I nu over igen. Hvad tænker du om det?

- Det er ikke et mål at være over landsgennemsnittet, men alt er relativt, så hvis alle kommuner forbedrer sagsbehandlingen, kan man godt ligge pænt, selvom man er over landsgennemsnittet. Men jeg hæfter mig ikke så meget ved de relative tal, men mere hvad forklaringen og de bagvedliggende årsager er, og hvad vi kan lære af det. Derfor afventer jeg også forvaltningens forklaring, fortæller Sylvest.

Bør der gøres noget yderligere, end det I allerede har gjort på området de senere år, på baggrund af de seneste tal for at forbedre sagsbehandlingen?

- Det her er ikke et område, hvor vi bare kan sige, at vi er færdige. Det skal have 100 procents bevågenhed, og sagsbehandlerne skal hele tiden have de bedste betingelser. Lovgivningen ændrer sig nemlig, og der kommer nye kompleksiteter til, så forvaltningen skal løbende efteruddannes, ligesom der skal være den rigtige supervision og faglige sparring, forklarer Pernille Sylvest.

