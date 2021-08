Der har været flere problemer undervejs i byggeriet af den hallen. Nu viser det sig også, at efterregningen bliver større end forventet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Flere millioner til skandalebyggeri

Køge - 28. august 2021 kl. 06:03 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Der var allerede afsat 10 millioner kroner til genopretningen af det fejlfyldte halbyggeri og nu skal kommunen så tage yderligere fem millioner kroner op af kassen.

Økonomiudvalget i Køge Kommune har netop sagt ja til efterbevillingen, der skyldes at der er fundet yderligere fejl og mangler i byggeriet som Dansk Halbyggeri stod for inden selskabet gik konkurs.

- De oprindelige 10 millioner kroner til genopretningen var et kvalificeret gæt, men da man kom hele vejen rundt om byggeriet har det altså vist sig, at det ville koste endnu mere at færdiggøre byggeriet, siger Erik Swiatek (S), formand for Teknik og Ejendomsudvalget, som har fulgt sagen lige siden begyndelsen.

- Men nu regner vi altså også med, at det er slutregnskabet, tilføjer han.

Sagen om det fejlfyldte skandalebyggeri begyndte, da entreprenøren bag byggeriet gik konkurs i januar 2020 og det efterfølgende viste sig, at der både var problemer med stål-konstruktionen, fejl ved forankringer af søjlefødder samt manglende og ufuldstændig dokumentation.

Nu er der så tillige fundet fejl ved de af Dansk Halbyggeri udførte arbejder på facader, vinduer, trapper og brandadskillelser, som det lyder i sagen fra Økonomiudvalget.

I sagen kan man dog også læse, at ETK Ejendommes projektleder gives bemyndigelse til at »afprøve tilbagesøgningsforbeholdet« hos de involverede parter, for i al mindelighed at fordele omkostningerne mere ligeligt under hensyntagen til hvert sit ansvar og tilhørende forpligtigelser. Det skal ske med en »ansvarsmæssig fordelingsnøgle«.

Det betyder på mere mundret dansk, at Køge Kommune stadig arbejder på, at få andre til at dele den betragtelige efterregning på det fejlfyldte byggeri.

- Vi har altså ikke opgivet at få nogle af den, vi har »leget med« her til at være med til at bidrage til regningen, siger Erik Swiatek.

Der er lagt op til, at hvis omkostningerne bliver mindre end nu angivet vil mindreforbruget blive lagt tilbage i kommunekassen.

Det er meningen, at hallen vil blive officielt indviet, sandsynligvis sidst i september 2021.