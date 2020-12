Flere klager over fyrværkeri

Klokken 00.03 natten til tirsdag fik politiet den første af flere anmeldelse om en forsamling af unge mennesker, der både skød fyrværkeri af til ulempe for de omkringboende på Scheelsvej på Herfølge, og som kørte i biler til gene for beboere på vejene i området.

Et par patruljer kørte til området, men traf dog kun nogle få, der ikke kunne mistænkes for hverken ulovlig fyrværkeriafbrænding eller uhensigtsmæssigt kørsel i området. Politiet fandt således ikke grundlag for at sigte nogen for noget ulovligt, men politiet forblev dog præventivt i området i omtrent en times tid. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.