Der skal flere konkrete idéer på bordet for at udvikle landsbyerne i Køge Kommune. Derfor inviterede Landsbyforum i weekenden til idékonference. Foto: Elmer Madsen

Flere idéer: - Hvordan kan vi aktivere fællesskabet i landsbyerne?

Køge - 05. juni 2018 kl. 08:37 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan man sætte landsbyerne i Køge Kommune på landkortet? Og hvordan aktiverer man fællesskabet i en landsby?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret lørdag på Ellebækskolen, hvor Landsbyforum Køge havde inviteret til såkaldt idékonference. Omkring 25 personer fra nær og fjern var mødt op for sætte ord på, hvordan man kan udvikle kommunens landdistrikter.

- Målet er at få nogle konkrete idéer til landsbypolitikken, forklarer Kenn Klinthøj, der formand for Landsbyforum, og uddyber:

- Samtidig handler det om at hjælpe de enkelte landsbyer i gang med at få idéer til udviklingen. Der sker noget forskellige steder, men det er ikke nok, og der skal ske mere i hverdagen.

En inspirationskilde Mens solen bagte udenfor, var der både kaffe og kolde øl bordet hos de fremmødte, der også talt et par politikere. I løbet af dagen havde de lyttet til lokale oplæg, samt et foredrag af journalist og blogger Signe Wenneberg.

Alt sammen for at skabe inspiration og plante de første frø med idéer hos de fremmødte, der kom fra en række af kommunens landsbyer. Der blev blandt andet talt om, hvordan ting som fællesspisning, fælles genbrug eller en bogbytteplads kan være med til at aktiverer fællesskabet.

For byrådsmedlem Niels Rolskov (EL) handler det om, at man viser, hvordan almindelige mennesker kan stå for udviklingen.

- Landsbyforum kan være en inspirationskilde, når man ser, at det godt kan lade sig gøre, selvom det er almindelige mennesker. Det kan inspirere til, at man godt kan selv, siger Niels Rolskov.

- Invester mere Fra en af deltagerne blev der påpeget, at man fra kommunens side burde gøre noget for at investere mere i landsbyerne.

- Når nu der kommer mange nye arbejdspladser og dermed også flere tilflyttere, burde det være attraktivt for Byrådet at investere i landdistrikter. På den måde kunne man tiltrække flere børnefamilier til landsbyerne, lød argumentet.

I dag er det muligt for landsbyerne at søge kommunens Landsbypulje, og en af lørdagens fremmødte fortalte om et positiv projekt fra Svansbjerg.

- Vi har fået 10.000 kroner, som vi har brugt på at bygge en overdækket hytte, hvor man kan sidde 32 personer og være i læ, selv hvis det regner. Det betyder rigtig meget for landsbyen, og hytten bliver brugt ofte, fortalte kvinden.

Herefter gik diskussionen blandt andet på, hvor man i så fald skulle placere bygninger eller hytter som denne, hvis nu landsbyerne ikke havde noget fælles grund. Uden at komme helt tæt på et svar argumenterede Kenn Klinthøj for, at »her må Køge Kommune komme ind i billedet.«