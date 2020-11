Flere hænder i vuggestuer og børnehaver fra næste år

Forældrene, børnene og endda børnenes bamser har deltaget i storstilede demonstrationer over hele landet i håb om at få flere voksne ud til landets vuggestuer og dagtilbud.

Med dette nye tilskud får institutionerne muligheden for at besætte yderligere 13 nye fuldtidsstillinger fordelt på Køge Kommunes daginstitutioner udover de 11 stillinger, statens midler frigiver.

Bevillingen betyder, at der kan ansættes 24 ekstra voksne allerede fra næste år, og i 2023 forventes det, at Køge Kommune har 38 nye voksne ude på dagtilbuddene.

- Det er helt fantastisk, at vi her i Køge, har muligheden for at prioritere de gode og fagligt velfunderede dagtilbud. Allerede fra årsskiftet kan vi begynde at ansætte flere medarbejdere Det er en investering i vores alles fremtid, og det er en vigtig investering i kernevelfærden, siger formand for Børneudvalget Pernille Sylvest (S).