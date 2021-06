Kommunen vil gerne være vært for endnu flere store events. Det er blandt andet det kommende EM i kvindefodbold, der arbejdes på at få til byen. Foto: Jesper From

Flere events skal sælge byen

Køge - 15. juni 2021 kl. 19:32 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Planen er at forstærke Køges DNA og grundfortælling ved at sætte fokus på events som er unikke, specifikke og relevante for Køge Kommune. Her skal man inddrage borgerne som publikum, deltagere, frivillige og aktører samt sikre at alle målgrupper, aldersgrupper og årstider er indtænkt i kommunens eventhjul.

Sådan lyder det i forbindelse med den »Fokusplan for events på kultur-, idræt- og fritidsområdet« Kultur- og Idrætsudvalget netop har godkendt og sendt videre i systemet.

Da fokusplanen blev diskuteret på mandagens møde i Kultur- og Idrætsudvalget gik diskussionen på, om nogle events skulle vægte højere end andre, fortæller udvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF):

- Det kan nemt blive til en diskussion om sport kontra kultur, men der skal være lidt af det hele, siger han og pointerer, at nu handler det om at etablere rammerne for fremtidige aktiviteter - Så må man senere se på, hvad der kan lade sig gøre at afvikle i byen.

- Her skal vi også huske på, at der er kamp mellem kommunerne om at få de store arrangementer til byen, fortsætter han.

Planen forudsætter, at kultur og idrætsområdet tilføres økonomi og ressourcer for at kunne løftes i henhold til intention.

Lige i øjeblikket råder Kultur- og Idrætsudvalget over et engangsbeløb på cirka 400.000 kroner til formålet, men hvis det skal blive til et egentligt fokusområde, så vil det kræve en varig pulje. Her har udvalgsformanden en drøm om at man fast kan finde »en lille halv million kroner« til eventpuljen.

- Det ville lægge en god bund for arbejdet fremover og være et godt signal i kontakten til fonde og lokale aktører, der har lyst til at være med. Så det bliver spændende at se, hvor den her lander ved budgetforhandlingerne, siger Anders Ladegaard Bork.

Den overordnede plan er Køge skal være hjemby for minimum et stort internationalt eller nationalt idræts- eller kulturevent hvert anden år samt minimum tre regionale kultur-, idræt- eller fritidsevents hvert år.