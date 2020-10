Flere coronaknaster i foreningslivet

Landets idrætsklubber og -foreninger må indstille sig på nogle specielle coronaforhold i de kommende uger, der både giver klare begrænsninger, men også nye muligheder for anderledes træning. Arkivfoto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Køge - 30. oktober 2020 kl. 16:02 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Idræts- og foreningslivet i Køge Kommune må forberede sig på nogle endnu mere anderledes uger og måneder, end man hidtil har vænnet sig til under coronaens hærgen i Danmark.

Efter de nye skærpede restriktioner om øget brug af mundbind, forsamlingsforbud på flere end ti personer og meget andet har foreningerne og idrætsklubberne således måttet reagere hurtigt for at kunne strikke nogle meningsfyldte trænings- og kampforløb sammen for de tusindsvis af motionsdyrkende medlemmer.

Virtuelle træningsforløb I Gymnastikforeningen Køge Bugt lægger man ikke skjul på, at det bliver en anderledes tid.

På Facebook skriver foreningen:

»Retningslinjerne for hold hvor deltagerne er under 21 år, er ikke ændret. De kan træne som hidtil. Der er dog en række forhold rundt om holdene, som er skærpet. Balkonen i gymnastikcenteret bliver lukket for tilskuere og tilsvarende andre rum og gange på vores andre træningssteder. Forældre kan ikke opholde sig i træningssalen. De enkelte hold melder retningslinjer ud for aflevering og afhentning af gymnaster,« oplyser foreningen og tilføjer, at man ikke entydigt kan melde ud, hvordan de enkelte hold med gymnaster over 21 år rammes.

»Nogle hold vil, når vi har fået teknologien op og køre, kunne træne helt eller delvist virtuelt, og andre vil skulle skiftes til at komme til træning. Det vil blive meldt ud på de enkelte hold. Vi vil gøre alt for, at alle får så mange træninger som muligt. Måske ved at vi forlænger sæsonen,« skriver gymnastikforeningen på Facebook.

Alle over 12 år »skal desuden bære mundbind fra træningsstedets yderdør til omklædningsrum/skorum eller træningssalen ved ankomst og igen fra omklædningsrum/skorum eller træningssalen til yderdør, når man forlader træningen,« lyder det videre.

Appel: Lad børn spille I Borup Håndbold er man også ved at omstille sig til den nye virkelighed. Frem til den 22. november er alt fra U19-håndbold og op til 2. division sat på pause.

Seniortræning kan kun afvikles i grupper på maksimalt ti personer inklusiv træning, og der skal bruges mundbind i hallerne af personer over 12 år. Håndboldformand Dennis Aagaard kommer imidlertid også med en opfordring til forældre til de yngste håndboldspillere i klubben. På Borup Håndbolds Facebookside skriver han:

»En lille appel til alle forældre; der er en grund til, at regeringen har »fredet« børn og unge i denne situation. Det er super vigtigt for børn og unges sociale udvikling at bibeholde dem i et socialt fællesskab. Børnene har i forvejen kontakt igennem skolerne, så regeringen har lavet et bevidst valg med, at der er begrænset smittefare ved at lade børn og unge have et sundt foreningsliv. Så jeg beder jer alle om at lade børnene deltage i aktiviteterne, så vidt det er muligt ud fra jeres egen situation, skriver klubformanden på Facebook.

Seniorer og veteraner indstiller sæsonen I Køge Boldklub er sæsonen, i hvert fald når det kommer til kampafvikling for seniorer, old boys og veteraner, indstillet. Klubben oplyser på sin hjemmeside, at »de nye restriktioner påvirker særligt klubbernes voksne medlemmer over 21 år. Det betyder, at der ikke er mulighed for at afvikle kampe for aldersgrupperne seniorer og op efter - Old Boys og Veteraner hos såvel herrerne som kvinderne - i ovennævnte periode. For Køge Boldklubs vedkommende betyder det, at sæsonen 2020 er slut for seniorholdene og for Old Boys og Veteranerne. Kampprogrammet er sat på standby frem til foråret,« skriver man.

Der er imidlertid fortsat mulighed for at træning i mindre grupper á maksimum ti personer inklusiv træner. På ungdomssiden og op til og med 21 år fortsætter aktiviteter inden for træning, kamp og stævner ufortrødent, oplyser Køge Boldklub på hjemmesiden.