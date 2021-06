Flere busser til uddannelse og trafikknudepunkter

Nu omlægges fire centrale busruter i Køge Kommune. Det betyder blandt andet, at flere ruter kommer forbi Campus Køge, og at borgerne i Borup og Ejby får en direkte buslinje til Køge Station to gange i timen med rute 245R. Det skriver Køge Kommune i en pressemedelelse.

Lettere for studerende

Det bliver nemmere for de unge at benytte kollektiv trafik. I Køge Kommune håber man, at omlægningerne vil give flere borgere mulighed for at benytte busserne. Først og fremmest blandt de studerende, som ikke behøver at være afhængige af bil og p-plads ved Campus Køge. Men også gennem de nye muligheder, som en bedre forbindelse til de centrale trafikknudepunkter giver, til job, indkøbsmuligheder og videre transport.