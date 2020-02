Sådan kan tre længer med boligbyggeri komme til at se ud i den nordlige del af stationsområdet ved Køge Station. Nu er lokalplanforslaget på vej i otte ugers offentlig høring. Illustration: AGAT Ejendomme/Skovhus Arkitekter

Flere boliger skyder op ved stationen

Der er tryk på produktionen af lokalplaner i Køge Kommune, og i morgen er den næste lokalplan klar til at blive sendt i høring af Køge Byråd.

Denne gang går turen - igen - til stationsområdet i Køge, hvor grunden på nordligste del af Rådhusstræde er klar til at blive udviklet med tre nye længebygninger.

Et samlet etageareal på op til 3.500 kvadratmeter bringes her i spil, og de tre bygninger planlægges forbundet med to forskudte mellembygninger ud mod Ivar Huitfeldts Vej.