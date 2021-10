Fjernvarmen kom helt tæt på

Se billedserie Fjernvarmemødet onsdag aften tiltrak mange husejere, der ville høre nærmere om især økonomien i projektet. Foto: Torben Thorsø Foto: Torben Thorsø

Køge - 14. oktober 2021 kl. 15:19 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Køge: - Go' daw, vi hedder VEKS og vi har et godt tilbud til dig!

Forsyningsselskabet VEKS var onsdag aften på charmeoffensiv og her blev der fremført mange argumenter, der skulle overbevise de køgensiske husejere om, at det eneste rigtige er deres grønne fjernvarme.

Fjernvarmemødet, der blev holdt i kantinen på Køge Rådhus, skete som en orienteringsmøde forud for de kommunale planer om at udrulle fjernvarmenettet til endnu flere villaveje i Køge. Konkret har VEKS og Køge Fjernvarme planer om en fjernvarmeforsyning af hele det kystnære område fra Lille Skensved i Nord til Herfølge i syd.

Men det blev også gjort klart, at hvis der ikke kan findes nok interesserede, så kommer spaden ikke i jorden, for så er der ikke økonomi i at udbrede fjernvarmenettet yderligere.

En grøn løsning

Dagens oplæg begyndte dog med, at Jacob Skjødt Nielsen fra Grøn Omstilling i Køge fortalte, hvorfor Køge Kommune vurderer, at det klimamæssigt vil være en god ide at tilslutte sig fjernvarmenettet.

- Vi skal som kommune arbejde på at blive CO2-neutral og det er et af de vigtigste argumenter for at udbygge fjernvarmenettet, sagde han blandt andet og fortalte, hvordan over en tredjedel af udledningen i Køge Kommune skyldes varmeforbruget:

- Vi har en global klimakrise, der kræver lokal handling, og gennem kollektive løsninger kan man udnytte energien på den mest effektive måde. Derfor arbejder vi på at fjernvarme bliver en mulighed for alle borgere i kommunen.

Her henviste han også til den omfattende klimaplan Køge Kommune har vedtaget.

Mere fjernvarme på vej

Derefter overtog direktøren for VEKS, Lars Gullev, mikrofonen og han tog ligeledes udgangspunkt i de udfordringer de kommende år vil byde på.

I den forbindelse refererede han, hvordan det er Folketinget, der har besluttet, at Danmark i 2030 skal have reduceret CO2-udledningen med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

- Det betyder, at vi de næste ni år skal reducere mere end vi har gjort de seneste 30 år, pointerede han som oplæg til strategien om "Mere fjernvarme til Køge".

- Men fjernvarme giver kun mening, hvis mange bliver sluttet på, så når i går herfra skal i gå hjem og snakke med naboen om den her mulighed, opfordrede han de mange tilhørere i kantinen.

Direktøren fortalte, hvordan VEKS har et håb om at anlægge de nye fjernvarmeledninger fra 2022 og fem år frem.

- Der, hvor der er flest kunder, vil vi bygge først, pointerede han.

Et godt tilbud til huset

Derefter handlede resten af oplægget fra VEKS om det "gode tilbud", der venter, hvis man tidligt giver udtryk for, at man gerne vil på et kommende fjernvarmenet.

Det handler i meget runde tal om, at man så kan blive tilsluttet for 10.000 kroner - en besparelse på godt 21.000 kroner - og derefter får man yderlige halv pris på selve forbruget i de første fem år.

Her blev der fremvist to modeller, hvor man kan lade VEKS står for både fremføringen og anlægget inde i huset eller man kan vælge at lade VEKS stå for tilslutningen til et privat anlæg i huset.

Direktøren fortalte, hvordan VEKS meget gerne kommer på besøg for at fortælle om mulighederne og at selskabet opererer efter et "hvile i sig selv-princip", så det er ikke meningen, at man skal tjene penge på udrulningen af fjernvarmenettet.

Her blev det igen understreget, at opbakningen til projektet er altafgørende for, at VEKS "stikker spaden i jorden og det blev sagt, at man helst skulle "på den gode side" af 50 procent kunder i et givent område, ellers kan det ikke betale sig økonomisk at lægge ledningerne i jorden.

Hvad koster det?

Ikke overraskende så handlede det meget om økonomien for den enkelte husejer, da det blev tid til spørgsmål fra de mange fremmødte.

Her sammenlignede flere deres omkostninger ved at tilslutte sig fjernvarmenettet kontra den naturgas, de allerede bruger.

- Jeg kan oplyse, at i træskolængder, så koster forbruget af naturgas og fjernvarme nogenlunde det samme. Det betyder jo, at anlægsudgifterne her, vil være en ekstraudgift for mig, lød det fra én tilhører, mens en mindre gruppe naboer også stemte i:

- Vi sidder fire her, hvor vores varmeudgifter er lavere end jeres tilslutningsafgift - så vi har faktisk ikke råd til varmen, lød det konstaterende.

Fra en tredje side blev det påpeget, at med den afregningsmodel VEKS præsenterede, så er der faktisk ikke incitament til at spare på varmen - for de faste udgifter, kilowattprisen, vil stort set være de samme uanset forbrug.

Energi med grøn samvittighed

Til det svarede VEKS overordnet, at med hensyn til prisen for naturgas, så har de seneste år budt på meget lave priser og det er tvivlsom om det vil fortsætte. Angående udgifterne til de løbende forbrugsudgifter, så var den korte forklaring, at man gerne vil undgå alt for store udsving i forhold til varme/kolde vintre. Derfor har man lagt sig fast på en gylden middelvej - som kan betyde højere varmeafgifter hos nogle husejere.

- Men så kan du med god samvittighed fortælle naboen, at du er tilsluttet fjernvarmenettet, lød det her fra VEKS' repræsentanter.

Her blev det også påpeget, at selvom en varmepumpe kan lyde som et grønt alternativ, så er fakta, at meget af det, der bliver solgt som "grøn el" måske ikke så grønt endda, da en væsentlig del af strømmen stadig kommer fra traditionelle kraftvarmeværker. Her blev det fremhævet, hvordan det "træaffald", der brændes af for at generere varmen til fjernvarme alt sammen er certificeret bæredygtigt træ, der ellers vil "ligge og rådne i skovbunden".

Kommunen kører på

En videre udrulning af fjernvarmenettet sker i tæt samarbejde med Køge Kommune og det gav anledning til en konstatering fra en tilhører:

- Vi har ikke de bedste erfaringer med tidligere projekter, hvor vi har oplevet, at det har taget lang tid at få færdiggjort gravearbejdet. Har kommunen planer om at optimere på processen i forhold til for eksempel hurtigere gravetilladelser og vil VEKS gøre alt for at få afsluttet hurtigst muligt?

Til det var svaret fra begge parter et beslutsomt: JA!

I løbet af spørgetiden blev der også flere gange spurgt til økonomiske forhold, for eksempel 10 år frem i tiden. Her var svaret, at de beregninger, der ligger i øjeblikket, delvist er betinget af statslig støtte, der kun ligger fast til og med 2023 - derefter vil det kræve at Folketinget forlænger støtten.

Positiv opbakning

Bagefter er det en tilfreds formand for Klima- og Planudvalget i Køge, der evaluerer fjernvarmemødet.

- Jeg er da begejstret over det store fremmøde og den interesse, folk viste for projektet, siger Niels Rolskov (EL), der ikke lægger skjul på kommunens incitament til at støtte fjernvarmeprojektet:

- Opvarmningen står for en meget stor del af vores CO2-bidrag, så hvis vi kan få folk over på fjernvarme, så kan det medvirke til, at vi kan komme i mål med vores klimaplan.

Niels Rolskov udviser forståelse for, at den enkelte husstand må kigge nøje på økonomien, men pointerer, at VEKS ikke går efter at tjene penge og at på "den store klinge", vil mere fjernvarme være en gevinst for os alle sammen.

Det er meningen at en videooptagelse fra mødet samt de mange oplysninger, der blev præsenteret vil blive lagt ud på Køge Kommunes hjemmeside hurtigst muligt.