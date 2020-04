Det kommunale anlægsloft fjernes nu for 2020, hvilket betyder, at Køge Kommune kan igangsætte og fremrykke en række anlægsprojekter, særligt inden for renovering og istandsættelse. Nu skal de konkrete projekter så prioriteres og udvælges. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Fjernet anlægsloft kan sætte fart på renovering af skoler og haller

Køge - 01. april 2020

En ny aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening åbner nu op for, at en række kommunale renoveringsprojekter på eksempelvis skoler og idrætshaller kan fremrykkes.

Aftalen betyder således, at kommunernes anlægsloft suspenderes i 2020, hvorfor der ikke længere er risiko for, at kommunerne sanktioneres, såfremt man overstiger det aftalte kollektive anlægsniveau.

Borgmester Marie Stærke (S) ser med positive øjne på aftalen. Hun understreger, at der ikke sættes nye projekter i søen, men at man vil tage udgangspunkt i allerede udpegede projekter.

- Det betyder, at vi kan fremrykke flere anlægsprojekter inden istandsættelse og vedligehold, sætte gang i planlagte daginstitutionsbyggerier eller istandsættelse af Nørremarkens plejehjem, som skal sikre flere demenspladser. Vi er allerede begyndt at kigge på de konkrete muligheder, og det bliver så Teknik- og Ejendomsudvalget, som i høj grad skal være omdrejningspunktet, i forhold til hvad der skal prioriteres, siger Marie Stærke.

Ifølge borgmesteren er beløbet, som nu kan fremrykkes og bruges før tid, på mellem 30 og 50 millioner kroner. Pengene prioriteres og udmøntes med udgangspunkt i den omfattende liste, som Teknik- og Ejendomsudvalget normalt prioriterer vedligeholdelse- og renoveringsprojekter ud fra.

God likviditet

Også Venstres Ken Kristensen er glad for de muligheder, som KL’s og regeringens aftale giver lokalt:

- Vi har god likviditet i kommunen, og det betyder, at vi nu kan sætte mange gode projekter i gang. Det kunne være at få prioriteret færdiggørelsen af renoveringen af Vemmedrupskolen eller cykelstien mellem Ejby og Køge. Jeg kan dog ikke sige, at det lige bliver disse projekter, der prioriteres, for der er mange andre ting, som ligeledes kan komme i spil, og vi skal nu drøfte de konkrete muligheder. Men det er afgørende for os, at vi nu udnytter muligheden for at sætte nogle ting i gang, som giver vores lokale virksomheder arbejde, så vi kan være med til at holde hånden under dem, siger Ken Kristensen.

Flemming Christensen, konservativ gruppeformand, lægger sig på linje med sine byrådskolleger.

- Presset fra anlægsloftet er nu taget væk, hvilket åbner op for, at vi kan få gang i blandt andet renoveringsopgaver på skolerne, i idrætshallerne og lignende. Rammen bliver cirka 50 millioner kroner, og det giver god mening, at vi nu får fremrykket en række projekter, når vi ved, at udfordringen med anlægsloftet er fjernet, siger Flemming Christensen.

Lokale virksomheder?

Om det bliver muligt at engagere lokale virksomheder til at udføre opgaverne, er dog ikke en selvfølgelig, understreger borgmester Marie Stærke:

- Det vil handle om, hvordan de enkelte udbud formuleres, for det er klart, at vi kan ikke stille specifikke krav i udbudsmaterialet om, at virksomheden skal være bosiddende i Køge Kommune. Men hvis der er flere mindre fagentrepriser, vil det givetvis være nemmere for mindre virksomheder at byde ind. Og jeg ved, at Teknik- og Ejendomsudvalget har haft god dialog med lokale håndværksvirksomheder, og vi skal naturligvis kigge på, hvordan vi i videst muligt omfang tilgodeser lokale virksomheder, siger Marie Stærke.