Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fjerde mand anholdt i voldsom drabssag

I går eftermiddag blev to andre mænd anholdt på adressen, men de er begge løsladt efter afhøringer hos politiet.

Politiet holder ellers kortene tæt til kroppen under efterforskningen og ønsker ikke at oplyse, hvilke relationer der er mellem den døde kvinde og de anholdte.

- Vi kan bekræfte, at der er tale om et drab, og at kvinden havde pådraget sig svære kvæstelser, siger Charlotte Tornquist.