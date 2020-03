Fjerde gang klappede fælden: Politiet snuppede bilen

Politiet standsede bilen på Værftsvej i Køge onsdag aften klokken 18.40. Her viste det sig, at der var monteret et sæt nummerplader på bilen, som var efterlyst som stjålne. Bilens rigtige nummerplader havde den 29-årige afmeldt hos Motorstyrelsen og efterfølgende stjålet nogle andre nummerplader til sin bil.

Da politiet kunne konstatere, at det nu var fjerde gang inden for de seneste tre år, at han blev afsløret i at køre bil uden et kørekort, beslaglagde politiet bilen med henblik på senere konfiskation. Den 29-årige, der fik flere sigtelser for overtrædelser af færdselsloven og for tyveri af nummerpladerne, vil derfor blive indkaldt til et retsmøde, når sagerne og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.