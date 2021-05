Fitness i naturskønne omgivelser

- Jeg var nødt til at tænke nyt, da vi blev lukket på grund af corona sidste år. Det var egentlig aldrig planen at hive træningen herud permanent, men folk kan godt lide at være her. Jeg har for eksempel et Senior Fitness-hold med damer over 70 år, og de elsker at træne her under træerne, hvor de kan høre fuglene synge, smiler Rikke Christiansen.