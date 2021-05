Fitness: - Pissefedt at komme af sted igen

Se billedserie Her til morgen blev der igen åbnet for landets motionscentre, hvor der allerede svedes igennem til diverse øvelser. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Køge - 06. maj 2021 kl. 17:32 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Nu er det slut med at ligge på rullemåtten derhjemme og lave øvelser helt alene.

Her til morgen kunne man igen på ned i sit lokale fitnesscenter og svede sammen med de andre.

Hos Fit&Sund i Køge er der dog også blevet svedt i dagene op til åbningen.

- De seneste dage har vi arbejdet uafbrudt for at blive helt klar til åbningen, siger husleder Karsten Jensen med et smil og souschef Sophie Hammersholt bakker op:

- Det var med lidt kort varsel, at vi kunne åbne, men vi har virkelig glædet os; det har været fem lange måneder med lukket.

De fortæller, at nedlukningen blev brugt på forskellige renoveringsprojekter og på at sætte det hele i stand.

- Men til sidst løb vi faktisk tør får noget at lave, så det er godt at komme i gang igen, siger Karsten Jensen, der fortæller, at de seneste dage er brugt på en grundig rengøring fra top til bund i centeret.

Nu kan medlemmerne altså komme af sted igen, men ikke alt er som det plejer, for retningslinjerne dikterer blandt andet, at man møder op med et såkaldt coronapas, der skal tjekkes af personalet inden træningen.

Fit&Sund slog allerede dørene op klokken otte torsdag morgen - uden at vide helt, hvad dagen ville bringe.

- Vi var faktisk lidt spændte på, hvem der ville dukke op som de første. Det viste sig så hurtigt, at seniorerne er dem, der har været allermest ivrige efter at komme i gang igen. De er ikke bange for noget og det er jo fedt, siger Sophie Hammersholt.

Nede ved et af bordene sidder netop fire veninder, der alle har konfirmationen nogle år tilbage.

- Det er ligesom første skoledag og vi har glædet os til at dukke op i dag, lyder det med et grin fra Laila og Lisbeth fortsætter:

- Men vi er også lidt nervøse, fordi vi er så utrænede nu. Det bliver spændende at se, hvor streng instruktøren er ved os.

Motionscenteret bruges dog af alle aldersgrupper og ved et af stativerne står den yngre Natacha Christiansen med en vægtstang og er i gang med dagens øvelser.

- Det er bare pissefedt at komme af sted igen, smiler hun og fortæller, at hun faktisk har haft disciplinen til at holde sig i gang med øvelser derhjemme under nedlukningen:

- Men det ér bare lidt federe at komme herned, hvor det hele fungerer og hvor man kan løfte noget lidt tungere end derhjemme.

Hun fortæller, at for hende er den daglige træning vigtig, da hun lider af kroniske smerter, som kan holdes lidt i ave af træningen.

- Derfor prøver jeg at være seriøs med træningen, for det gør mig meget gladere og giver mig meget mere energi i hverdagen, fortæller hun i en lille pause fra øvelserne.