Fiskeklub har snøren ude efter nye faciliteter

Lystfiskere kan som bekendt godt lide at slå ud med armene, når de skal fortælle om størrelsen på deres seneste fangst.

Men hvis medlemmerne af Køge Sportsfiskerforening gør det indenfor i klubben, så er der stor sandsynlighed for, at de klasker håndryggen i væggene - hvis de da overhovedet kan få armene fri, når der er samling ved det lange bord i lokalet, hvor man skal sidde endog meget tæt, hvis alle medlemmer dukker op sammen.

Fiskeklubben har det nemlig meget trangt i deres foreningslokale, der også ligger milevidt fra noget vand at fiske i.

- Vi er kommer dertil, hvor vi simpelthen ikke kan udvikle foreningen mere i de nuværende rammer, siger Dennis Petersen, der er kasserer i klubben og fortæller, at de efterhånden er vokset til en klub med knap 500 medlemmer.

Han tør slet ikke tænke på, hvordan det ville gå, hvis bare halvdelen af medlemmerne mødte op til en medlemsaften:

- Det har vi slet ikke plads til, lige som vi heller ikke har holdt generalforsamling her i mange år, siger han og beskriver, hvordan juniormedlemmerne må skiftes til at sidde ved arbejdsbordet, når der for eksempel skal pusles med nyt fiskegrej.

- Det må gå på skift, hvor børnene bare må stå og vente til det bliver deres tur. Det er nok ikke den bedste motivation for at fastholde dem i deres interesse, bemærker han og fortæller, at klubben aktuelt har lidt over 100 juniorfiskere.

Fiskeklubben holder til i et lille lokale, der hører til bebyggelsen Karlemoseparken, hvor det eneste vand de er i nærheden af, kommer ud af vandhanen.

Her har fiskeklubben holdt til i de seneste godt 15 år, men efterhånden er det altså svært at få plads til såvel medlemmer som de ambitioner klubbens bestyrelse har for spændende aktiviteter, der kan være med til at udvikle klubben.

- Vi vil rigtig gerne en hel masse ting og får for eksempel forespørgsler fra skoler, der gerne vil komme på besøg, men vi har altså ikke plads. Hvis de unge kom herned og først brugte noget tid på at høre om fiskeri og fisk - så skal de da efterfølgende have mulighed for at komme ud og fange dén aborre! Det kan vi jo ikke give mulighed for her, forklarer klubbens revisor Gert Jacobsen.

Derudover er parkeringsforholdene udenfor klubben også langt fra optimale og det sociale boligbyggeri kan for nogle være utryg at færdes i om aftenen - især for unge lystfiskere, der måske ellers gerne vil være en del af klubben.

Bestyrelsen i klubben har gennem de seneste år prøvet at finde en løsning på pladsproblemet sammen med Køge Kommune, men hidtil uden held - og de er efterhånden noget frustrerede over, at der ikke kan findes en anden løsning for dem.

Som en lille tilføjelse til historien kan de følge, hvordan de var var 365 medlemmer, da de første gang »råbte om hjælp«, hvor de altså nu er oppe på 480 medlemmer.

De beder bare om at få mere plads og helst i nærheden af noget vand.

- Vi har kun et ønske om at få nogle lokaler eller plads stillet til rådighed, så skal vi nok selv fylde det ud og betale for at være der, siger Dennis Petersen og forklarer, at de er kommet med flere forslag til kommunens politikere, uden at der altså er fundet en brugbar løsning endnu.

- Vi er blevet bedt om at »tænke ud af boksen«, og vi synes selv, at vi har været kreative, men det har endnu ikke ført til noget.

Derfor kaster vi altså nu snøren ud og håber, at vi et eller andet sted i det politiske system kan få noget hjælp til bedre forhold, så vi kan udvikle klubben og ikke bare ende med at være et sted, hvor en lille gruppe medlemmer kommer og drikker en kop kaffe et par gange om ugen, siger han frustreret.

Han lægger ikke skjul på, at opråbet fra fiskeklubben kommer nu, hvor politikerne skal til at forhandle om de kommende års budgetter og klubben håber her, at der vil blive tænkt på dem, så de kan komme videre og glæde lystfiskere i alle aldre.

Som allerede nævnt, så mener Køge Sportsfiskerforening, der blev grundlagt helt tilbage i 1944, selv, at de har meget at byde på, gerne i samarbejde med Køge Kommune og andre institutioner i området.

- Vi afholder i forvejen en åben aborrekonkurrencen i køge å, for hele byen, sommersjov-arrangementer og en Havnekonkurrence i samarbejde med Køge Marina. Vi har et godt samarbejde med kommunen omkring fiske- og vandpleje i områdets vandløb. Men vi er åben for at lave alt fra krible krable-dage og oplæg omkring fiskeriet til arrangementer, der kan tiltrække folk fra hele Sjælland, siger Dennis Petersen og fortæller, hvordan fiskeri blandt andet er et godt tilbud til unge, der måske ikke passer ind andre steder i foreningslivet:

- Hvis du ikke lige har lyst til at spille fodbold eller anden sport, så er fiskeri måske noget for dig. Her i klubben handler det jo ikke mindst om at skabe sociale relationer og derudover lærer de unge for eksempel om livet i vandet, sikkerhed til søs og hvordan man passer på naturen. Men fiskeri er jo for alle aldre påpeger han og fortæller, hvordan det ikke mindst er seniorer, der kunne have glæde af at være en del af fællesskabet i stedet for måske at sidde alene derhjemme.

Men selvom de er mere end velkomne, så må de altså vente med at komme forbi klubben. For som situationen er i øjeblikket, så ér der altså nærmest ikke plads til flere, når medlemmerne af Køge Sportsfiskerforening mødes.

- Det er meget utilfredsstillende, at man ikke kan gøre, hvad man gerne vil og komme videre med nogle af de mange ideer, vi har, fortæller de og kigger rundt i det trange lokale, hvor der knap nok er plads til at samle en enkelt havstang eller rulle en filtret line med fiskesnøre ud.