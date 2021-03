Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Fire ugers varetægt til skunk-dyrkere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fire ugers varetægt til skunk-dyrkere

Køge - 26. marts 2021 kl. 15:39 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Retten i Roskilde valgte at varetægtsfængsle en 38-årig mand fra Ballerup og en 50-årig mand fra Herfølge i fire uger, da de fredag blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at fremstille og sælge marijuana.

De to mænd nægtede sig skyldige.

Politiet ransagede torsdag et skunklaboratorium i Bjæverskov, fordi de havde mistanke om, at der blev dyrket cannabis. Politiet fandt 898 cannabis-planter og cannabis-stiklinger. Vurderingen er, at det ville kunne give et udbytte på ikke under 25,5 kilo marijuana. Politiet fandt også 3,4 kilo marijuana på adressen.

Efterfølgende ransagede man også hjemme hos den 50-årige mand i Herfølge, hvor man fandt 40.000 kroner i kontanter. Politiet mistænker, at det er penge, som er tjent ved handel med marijuana.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. De tog begge forbehold for at kære rettens kendelse.