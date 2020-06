Foto: Kristian Kirk Mailand

Fire tilfælde af blotteri over for småpiger: Politiet undersøger sammenhæng

Køge - 15. juni 2020

Politiet undersøger, om det kan være den samme mand, som har blottet sig for flere piger de seneste dage.

Senest har moren til en 12-årig pige fra Køge anmeldt, at datteren og to veninder på 13 år fra Køge havde mødt en fremmed mand, der havde blottet sig for dem søndag klokken 17.40 på Tangmosevej i Køge.

Pigerne var gået gennem en tunnel under jernbanen mod en børneinstitution på Tangmosevej. Her mødte de en fremmed mand, der trak sine shorts ned og masturberede foran pigerne, mens han kiggede i retning mod dem. Pigerne fortsatte væk fra stedet og så, at manden efterfølgende forsvandt i nordlig retning mod Tangmosevej.

Blotter ved skole

Politiet vil nu undersøge, om det kan være den mand, som har blottet sig i tre tilfælde ved Strøbyskolen i Stevns Kommune.

- Der har også været to tilfældig i torsdags ved Strøbyskolen og en ny anmeldelse fredag morgen fra sammen sted. Så der er tre ved Strøbyskolen eller på vej derhen til. Vi nu undersøger nu, om der kan være sammenhæng. Aldersgruppen på ofre, der er krænket ved Tangmosevej, passer fint med børn i den skolepligtige alder, plus at alderen på ham fra Tangmosevej passer nogenlunde med ham fra Strøbyskolen, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden fra Tangmosevej beskrives som en dansk mand på 35-40 år. Han er cirka 170 centimeter høj og almindelig af bygning med kort, brunt hår. Han var iført en grå trøje og mørkeblå shorts.

Politiet ledte forgæves efter manden i området, efter at anmeldelsen var modtaget. Pigernes forældre er underrettet om sagen, som politiet nu efterforsker i et forsøg på at få identificeret den mistænkte.

Oplysninger kan gives til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 114.