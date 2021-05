Fire mænd kendt skyldige: De skød for at dræbe

Patronen fløj ind gennem bagagerummet, gennem bagsædet og ramte en 17-årig mand i lænden. Foto: Presse-fotos.dk

Køge - 04. maj 2021 kl. 10:48 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

- Jeg ringer, fordi der er lige affyret skud. Der kom en bil med nogle unge mennesker, lige ved svinget på Karlemosevej. Der blev affyret nogle skud og en masse unge mennesker fór ud af en bil og fór ind igen.

Sådan lød et alarmopkald til Midt- og Vestsjællands Politi klokken 22.30 om aftenen den 21. januar 2020. Kort efter kom endnu et alarmopkald, denne gang fra Køge Sygehus.

- Vi har brug for hjælp lynhurtigt, bad en sygeplejerske.

Hospitalet havde netop fået en ung, 17-årig mand ind, som var i livsfare efter at være ramt i lænden af en 9mm patron. Patronen sad der endnu.

Tirsdag formiddag afgjorde Retten i Roskilde, at det var en 20-årig, en 21-årig, en 21-årig og en 28-årig mand, som stod bag ved skuddene.

Alle fire tiltalte blev således kendt skyldige i drabsforsøg.

- På baggrund af alarmopkald til 112 samt politiets fund af 5 afskudte 9 mm patronhylstre og et 7,65 patronhylster samt en 9 mm patron, som blev opereret ud af i forurettedes ryg, lægger retten til grund, at der klokken 22.30 den 20. januar på Karlemosevej i Køge blev affyret i hvert fald 5 skud med en 9mm pistol og et skud med en 7.65 kaliber pistol, sagde retsformand Anne Schultz-Nielsen.

Retten slog også fast, at den 17-årige mand fra Greve, som blev ramt af skuddet, var i livsfare.

Retten fandt det yderligere bevist, at der kørte to mørke biler ind ad Karlemosevej med maskerede mænd i, og at det var fra de to biler, at skuddene blev affyret.

- De tiltalte handlede med drabsforsæt, idet de indså, at de personer, som befandt sig i bilen, kunne blive dræbt og forhold sig accepterende til dette, sagde Anne Schultz-Nielsen.

Skyldkendelsen affødte dog højlydt frustration hos flere af de tiltalte, som sad i retssalen tæt bevogtet af betjente fra kriminalforsorgen og politiet.

- I er fucking forvirret. I ved ikke en skid, råbte en af dem, som blev ledsaget af flere andre tilråb, mens retsformanden læste skyldskendelsen op.

Del af bandekonflikt Anklagemyndigheden har igennem sagen hævdet, at skuddet blev affyret som et led i en bandekonflikt mellem en gruppering fra boligområdet Ellemarken i Køge og Brothas lokale afdeling, dr har udgangspunkt i Karlemoseparken.

Dette fandt retten var bevist under sagen.

- Retten finder det bevist, at der gennem mange har år været fjendskab under forskellige navne, hvor Bloodz tidligere har været tilknyttet Karlemoseparken og Black Cobra har været tilknyttet Ellemarken, og at fjendskabet i 2020 blussede op efter nogle års ro. Karlemosen er i dag tilknyttet til Brothas, sagde Anne Schultz-Nielsen.

Anklagemyndigheden mener, at de fire tiltalte alle er medlemmer af Ellemarken-grupperingen. Under sagen er det kommet frem, at en gammel konflikt mellem bander fra de to boligområdet blussede op i perioden omkring januar 2020.

- Historisk har der været et modsætningsforhold mellem to grupper af personer fra Karlemosen og Ellemarken, som har været i konflikt gennem mange år. Vi vurderer stadig, at der er et modsætningsforhold. Det kan være om mange ting, men hovedoverskriften er indflydelse og magt i Køge, fortalte en politiassistent fra Midt- og Vestsjællands Politi, som dagligt monitorerer bandeaktiviteter i blandt andet Køge, da hun afgav vidneforklaring under retssagen.

Konflikten i Køge strækker sig helt tilbage til 2009 og har stået mellem de to bander, Bloodz og Black Cobra. Karlemosen var domineret af Bloodz fra 2009-2017. Boligområdet Ellemarken var domineret af Black Cobra fra 2010-2016, fortalte hun.

- Nogle af dem, som var med i Black Cobra i Ellemarken, går igen i dag. Det samme gælder i Karlemosen. Dem, som var Bloodz, er stadig en del af den gruppe. Der er nogle toneangivende personer, som sætter en dagsorden, som også udkæmper en kamp omkring en magt. De udøver også organiseret kriminalitet i begge områder.

Politiet mener i den forbindelse, at skudsagen fra Karlemosevej har forbindelse til den skudepisode, som fandt sted en uge senere i Ellemarken, hvor den tidligere leder af Black Cobra blev skud i hovedet, og en anden 26-årig mand også blev ramt. Denne sag er fortsat uopklaret.

Bandetilknytning Retten fandt det også bevist, at de fire tiltalte er medlemmer af bandegrupperingen Ellemarken.

Her lagde retten især vægt på, at alle fire var medlemmer af en snapchatgruppe ved navn »EB Holdet«, som anklagemyndigheden mener referer til navnet Ellemarken.

Også fund af skudsikre veste og at gruppen benyttede en såkaldt puljebil var kendetegn, som retten mente beviste, at de fire alle er medlemmer af banden.

Det er afgørende for udmålingen af straf, at retten vurderer, at de tiltalte er bandemedlemmer, fordi en bestemmelse i straffeloven så giver mulighed for at fordoble straffen.

De vigtigste beviser Kort efter skudepisoden fandt politiets hunde flere patroner på Karlemosevej, både patronhylstre, som var afskudt, og skarpe patroner.

Politiet fandt blandt andet et patronhylster af 7.65 kaliber, som politiets teknikere har fastslået med den højest mulige sikkerhed er blevet affyret af en pistol, som blev fundet i køkkenskabet hjemme hos den 28-årige tiltalte under en ransagning. Her fandt politiet også en browning 9 mm pistol, som politiet mener var det våben, som affyrede den 9mm patron, som blev opereret ud af ryggen på den 17-årige skudoffer. Dette har dog ikke været muligt at fastslå med samme sikkerhed som den anden patron.

Retten afgjorde, at det var de to pistoler, som blev fundet hos den 28-årige, der havde affyret skuddene på Karlemosevej.

- Den 30. januar 2002 fandt politiet en 7.65 kaliber pistol og 9mm Browning pistol med tilhørende ammunition på den 28-årige tiltaltes adresse. Retten lægger til grund, at det afskudte patronhylster af kaliber 7.65, der blev fundet på Karlemosevej, er affyret af den pistol, og 9mm patronerne kan være affyret af den anden. Begge de fundne pistoler blev benyttet under skyderiet på Karlemosevej, slog Anne Schultz-Nielsen fast.

Videoovervågning Centralt i anklagemyndighedens bevisførelse er også en række optagelser af videokameraer dels på Karlemosevej fra gerningstidspunktet og dels på Cirkle K-benzintanken på Vordingborgvej omkring et kvarter inden skyderiet.

På videoen fra Karlemosevej kan man se en række biler, som anklagemyndigheden mener er gerningsmændenes biler, som kører ind i Karlemosen passerer to biler med den gruppe, som offeret tilhører, og kører ud igen. Men videoerne er af meget dårlig kvalitet og viser ikke selve skuddet. Derfor har flere af sagens forsvarere rejst tvivl om deres bevisværdi.

På videoerne fra Cirkle K-tanken kan man se de fire tiltalte, som politiet her mener aftaler angrebet, som finder sted kort efter, lige som politiet mener, at man kan følge gerningsbilernes rute gennem Køge til angrebet klokken 22.30 på Karlemosevej.

Også dette fandt retten bevist.

Alle fire har nægtet at stå bag skyderierne, men den 28-årige mand har dog erkendt, at han var i besiddelse af de to skydevåben, der blev fundet i hans hjem. Den 21-årige har erkendt, at han var i besiddelse af 11 gram kokain og et halvt kilo hash.

Alle fire har nægtet bandetilknytning.

Det ventes, at Retten i Roskilde afsiger dom med strafudmåling senere tirsdag.