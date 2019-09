Fire fik bøder: En tusse for at tisse på gaden

Klokken 00.20 - 27-årig mand fra København NV sigtet for at tisse ud for Nørregade 22A. Klokken 00.52 - 43-årig mand fra Ishøj sigtet for at tisse ud for Nørregade 22A. Klokken 01.29 - 18-årig mand fra Køge sigtet for at tisse ud for Kirkestræde 26. Klokken 01.36 - 24-årig mand fra Køge sigtet for at tisse ud for Kirkestræde 26.